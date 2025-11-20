آخر التطورات الصحية لتامر حسني.. ماذا كشفت التحاليل الأولى بعد الجراحة؟

الوكيل الإخباري- أجرى الفنان المصري تامر حسني جراحة دقيقة في برلين لاستئصال جزء من كليته بسبب ورم صغير. وأوصى الفريق الطبي ببقائه في المستشفى 10–14 يومًا لحين ظهور نتائج التحليل، مع احتمال إلغاء جميع ارتباطاته الفنية خلال ديسمبر، بما في ذلك حفلات رأس السنة.

ونشر تامر صورة له من المستشفى برفقة ابنته "تاليا"، وتلقى تفاعلًا واسعًا بالدعاء بالشفاء من جمهوره وزملائه في الوسط الفني.