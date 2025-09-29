بعد تعرضه لحادث سير.. نجل أحمد السقا يكشف عن حالة والده الصحية

ونشر ياسين ستوري عبر حسابه الشخصي على موقع الصور والفيديوهات إنستغرام كتب فيها منشور كان نصه: "الحمد لله ربنا سترها ووالدي بخير، ربنا يبعد عنكم كل شر صدمة وخطر"، ومن الواضح أن والده لم يتعرض لأي إصابة تستدعي نقله للمستشفى أو إجراء أي فحوصات.
-
أخبار متعلقة
-
مهرجان الموسيقى العربية يحتفي بأم كلثوم في دورته الـ33
-
شيرين عبد الوهاب تبدأ رحلة علاج مكثف في أوروبا
-
نجا بأعجوبة.. احتراق سيارة إعلامي مصري (صورة)
-
بعد 11 عاماً من الغياب.. تفاصيل عودة باسم يوسف للإعلام المصري
-
اتهامات وقضايا هزت الوسط الفني الكويتي خلال الفترة الماضية
-
بعد حادث سير مروع.. تطورات الحالة الصحية لأحمد السقا
-
"أنا مظلوم".. فنان مصري شهير انهار لحظة صدور قرار بحبسه - صورة
-
لبنان يكرّم فريد الأطرش في الذكرى الـ50 لرحيله