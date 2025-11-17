حلا شيحة تدافع عن صديقتها دينا الشربيني: "اتقوا الله"

ونشرت حلا على "إنستغرام" صورة لدينا وكتبت رسالة مطولة تؤكد فيها معرفتها بها منذ سنوات وتثني على طيبة قلبها، مشددة على أن دينا لم تفعل ما يُقال عنها ظلماً.
وقالت حلا إن الأزمة تتعلق بوسائل التواصل الاجتماعي التي أصبحت ساحة للشائعات، ووجهت رسالة لدينا: "اتركي كل هذا خلفك، أنتِ جميلة من الداخل والخارج، وقلبك طيب ونيتك بيضاء"، كما ناشدت من يهاجمونها بالقول: "اتقوا الله، الكلمة أمانة وظلم الناس ليس هينًا".
-
أخبار متعلقة
-
تعاطف مع محمد فضل شاكر أثناء بكائه في موسم الرياض – فيديو
-
هذا ما فعله وائل جسار مع أحد ذوي الاحتياجات الخاصة خلال حفله - فيديو
-
بسمة بوسيل تكشف تفاصيل انفصالها عن تامر حسني لأول مرة
-
أول ظهور للفنان أحمد سعد من المستشفى بعد الحادث - فيديو
-
القبض على فنان مصري شهير في ميدان التحرير لحيازته مواد مخدرة
-
بعد تصدّرها الترند.. حورية فرغلي تكشف حقيقة زواجها
-
شذى حسون تهاجم بسمة بوسيل: "كنتِ كورال وأصبحت ضائعة"
-
بعد موجة جدل.. شيراز تكشف تفاصيل علاقتها بحسام حبيب