حلا شيحة تدافع عن صديقتها دينا الشربيني: "اتقوا الله"

حلا شيخة و دينا الشربيني
 
الوكيل الإخباري-   عادت الفنانة المصرية حلا شيحة للدفاع عن صديقتها دينا الشربيني بعد انتشار شائعات تربطها بانفصال الفنان محمود كريم عبد العزيز عن زوجته بعد 14 عامًا من الزواج.

ونشرت حلا على "إنستغرام" صورة لدينا وكتبت رسالة مطولة تؤكد فيها معرفتها بها منذ سنوات وتثني على طيبة قلبها، مشددة على أن دينا لم تفعل ما يُقال عنها ظلماً.


وقالت حلا إن الأزمة تتعلق بوسائل التواصل الاجتماعي التي أصبحت ساحة للشائعات، ووجهت رسالة لدينا: "اتركي كل هذا خلفك، أنتِ جميلة من الداخل والخارج، وقلبك طيب ونيتك بيضاء"، كما ناشدت من يهاجمونها بالقول: "اتقوا الله، الكلمة أمانة وظلم الناس ليس هينًا".

 

