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الخميس، 12-05-2022 02:42 م

إصابات كورونا اليومية تشهد تراجعاً في روسيا

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الوكيل الإخباري - تراجعت حصيلة الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في روسيا إلى نحو 4 آلاف إصابة، خلال الـ24 ساعة الماضية.

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وأعلنت غرفة العمليات الخاصة بمكافحة تفشي الفيروس التاجي في روسيا اليوم الخميس، عن رصدها خلال الساعات الـ24 الماضية 4.065 إصابة جديدة، ليصل إجمالي الإصابات في البلاد إلى 18.245.349 حالة.


كما بلغت حالات الوفاة 111 وفاة، ليصل إجمالي الوفيات بالفيروس إلى 377.359.
وتعافى 6930 مريضا ليبلغ إجمالي حالات الشفاء 17.626.344.

 

روسيا اليوم

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