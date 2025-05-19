الإثنين 2025-05-19 10:55 ص
 

صعقة كهربائية تنهي حياة معلم في الأغوار الشمالية .. تفاصيل مؤلمة

الأستاذ أحمد العساف رحمه الله
الأستاذ أحمد العساف رحمه الله
 
الإثنين، 19-05-2025 09:02 ص
الوكيل الإخباري-   فُجع أهالي منطقة كريمة في لواء الأغوار الشمالية فجر الإثنين بوفاة الأستاذ أحمد محمود عبد النبي العساف، إثر تعرضه لصعقة كهربائية أثناء محاولته إصلاح مكيف صحراوي في منزله.اضافة اعلان


وأكدت عائلة الفقيد لـ"الوكيل الإخباري" أن الراحل كان يقوم بصيانة المكيف بنفسه قبل أن يتعرض لصعقة كهربائية قوية أودت بحياته على الفور، وسط حالة من الصدمة والحزن الشديدين بين أفراد أسرته وأهالي المنطقة.

وقد عُرف الأستاذ أحمد العساف بأخلاقه الرفيعة، وسمعته الطيبة، ومحبته بين أبناء منطقته، حيث نعاه عدد كبير من الأهل والأصدقاء عبر منصات التواصل الاجتماعي بكلمات مؤثرة ودعوات بالرحمة والمغفرة.

نسأل الله العلي العظيم أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

إنا لله وإنا إليه راجعون.
 
gnews

أحدث الأخبار

جنود الاحتلال في فلسطين

فلسطين عاجل هذا ما جرى صبيحة يوم الإثنين في القطاع .. إليك التفاصيل

عملات من فئة الخمسين دينار

أخبار محلية إشادة دولية جديدة للأردن في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

للاللا

منوعات معهد البحوث الفلكية بمصر يكشف أول أيام عيد الأضحى

د\

منوعات الكشف عن السر الحقيقي لترحيب مضيفات الطيران بالركاب.. ليست مجاملة!

تعبيرية

أخبار محلية تنظيم قطاع تنظيف المنازل رسميًا .. ترخيص إلزامي وكفالة وشروط صارمة

555

تكنولوجيا خاصية جديدة... "تيك توك" يحاول استراضاء منتقديه!

ترامب تمنى الشفاء لبايدن

عربي ودولي تلميحات صادمة من ابن ترامب بعد إعلان مرض بايدن

عتعت

منوعات قتيلان ومفقود.. قطار يصدم مشاة بولاية أميركية



 
 





الأكثر مشاهدة