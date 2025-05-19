صعقة كهربائية تنهي حياة معلم في الأغوار الشمالية .. تفاصيل مؤلمة

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الوكيل الإخباري- فُجع أهالي منطقة كريمة في لواء الأغوار الشمالية فجر الإثنين بوفاة الأستاذ أحمد محمود عبد النبي العساف، إثر تعرضه لصعقة كهربائية أثناء محاولته إصلاح مكيف صحراوي في منزله. اضافة اعلان





وأكدت عائلة الفقيد لـ"الوكيل الإخباري" أن الراحل كان يقوم بصيانة المكيف بنفسه قبل أن يتعرض لصعقة كهربائية قوية أودت بحياته على الفور، وسط حالة من الصدمة والحزن الشديدين بين أفراد أسرته وأهالي المنطقة.



وقد عُرف الأستاذ أحمد العساف بأخلاقه الرفيعة، وسمعته الطيبة، ومحبته بين أبناء منطقته، حيث نعاه عدد كبير من الأهل والأصدقاء عبر منصات التواصل الاجتماعي بكلمات مؤثرة ودعوات بالرحمة والمغفرة.



نسأل الله العلي العظيم أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.



إنا لله وإنا إليه راجعون.