16 يوماً مضت وهيثم تحت الماء .. ووالده تحت لهيب الشمس ينتظر الفرج

وتستخدم الفرق قوارب مائية متقدمة ومعدات غوص متخصصة، حيث تُواجه عمليات التمشيط تحديات بيئية وميدانية كبيرة تعرقل سرعة التقدم نحو موقع المفقود المحتمل.
وفي تصريح مؤثر لـ"الوكيل الإخباري"، قال والد الفتى المفقود إن 16 يوماً مضت على فقدان ابنه ، مؤكدًا أنه لم يغادر موقع البركة التي يُرجّح أن هيثم استقر فيها، بحسب ما أكده شهود عيان في المنطقة.
وأعرب الأب المكلوم عن امتنانه لجهود الدفاع المدني وكوادر الإنقاذ، مشيرًا إلى أنهم "يؤدون ما عليهم ويواصلون الليل بالنهار"، لكنه ناشد الجهات المختصة بـ"المزيد من الجهد لتفريغ البركة من المياه في أسرع وقت"، مؤكدًا أن الجهات المختصة قامت باستقدام آلية من منطقة البحر الميت لمساعدتهم في عمليات البحث ، بيد أنه لم يتم تشغيلها بعد.
وختم الأب حديثه بكلمات معبرة قائلا: "لم أترك مكان الحادثة منذ 16 يوماً ، ولا زلت أنتظر تحت الشمس الحارقة، وأتمنى أن أحتضن ابني ولو جثةً، لأمنحه حقه في الوداع الأخير."
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