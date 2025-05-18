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تعليق استيراد الدواجن من البرازيل بسبب إنفلونزا الطيور

مزرعة دجاج داخلية
دجاج
 
الأحد، 18-05-2025 02:45 م

الوكيل الإخباري-   أعلنت وزارة الزراعة، الأحد، تعليق استيراد الدواجن الحية ومنتجات الدواجن غير المعالجة حراريا من البرازيل، وذلك على خلفية تسجيل عدد من حالات الإصابة بمرض إنفلونزا الطيور هناك.

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وبحسب بيان صادر عن الوزارة، فإن القرار جاء كإجراء احترازي ضمن إطار سياسة الوزارة الرامية إلى حماية الثروة الحيوانية والصحة العامة، والحفاظ على سلامة الأمن الغذائي في البلاد.


وأوضحت أن التعليق سيستمر حتى إشعار آخر، وإلى حين تحسن الوضع الوبائي في البرازيل، وورود تقارير موثوقة من المنظمة العالمية لصحة الحيوان (WOAH) تؤكد السيطرة على تفشي المرض، والتزام السلطات البيطرية البرازيلية بتنفيذ الإجراءات الوقائية والرقابية اللازمة.


وأضافت الوزارة أن القرار يأتي استنادا إلى تقييم المخاطر البيطرية وتقارير المتابعة الدولية، ويشمل جميع أنواع الطيور الحيّة ومنتجاتها التي لم تخضع للمعالجة الحرارية الكافية للقضاء على الفيروس المسبب للمرض، بينما يستثنى من الحظر المنتجات التي ثبت خضوعها لعمليات معالجة حرارية تضمن سلامتها.


وأكدت وزارة الزراعة أن فرقها الفنية تتابع عن كثب تطورات الوضع الصحي في الدول المصدّرة للمنتجات الحيوانية، مشددة على أنها لن تتوانى عن اتخاذ أي قرارات ضرورية لحماية الصحة العامة والقطاع الزراعي.

 
gnews

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