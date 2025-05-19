سامسونج تستضيف فعالية "يوم حلول الهواء لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا" وتستعرض أحدث ابتكارات التكييف من الجيل الجديد

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الوكيل الإخباري- اختتمت شركة سامسونج للإلكترونيات بنجاح فعاليات "يوم حلول الهواء لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا" في مدينة سوجو الصينية، بمشاركة نخبة من كبار الموزعين والعملاء المميزين من مختلف أنحاء المنطقة. وعلى مدار أربعة أيام، اطّلع الحضور على أحدث تقنيات سامسونج في أنظمة التكييف والتدفئة والتهوية، من خلال جولات حصرية في المصانع، وعروض توضيحية للتقنيات وجلسات متخصصة قادها خبراء، ما وفّر تجربة تفاعلية ساهمت في رفع مستوى التفاعل مع القطاع بشكل غير مسبوق. اضافة اعلان





وفي تعليقه على الحدث، قال رئيس قسم التكييف في المقر الإقليمي لسامسونج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أوكان توتكو: "إن جمع كبار الاستشاريين والمقاولين من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال فعالية "يوم حلول الهواء" في الصين يُعدّ محطة مهمة في تعزيز شراكاتنا ودفع عجلة الابتكار في حلول التدفئة والتهوية وتكييف الهواء. ونحن فخورون بعرض أحدث تقنياتنا، ونؤكد من جديد التزامنا بتشكيل مستقبل هذا القطاع بالتعاون مع شركائنا".



وخلال زيارتهم لمنشآت التكييف في مدينة سوجو، اطّلع الضيوف على معايير الجودة الصارمة التي تتبعها سامسونج، وعلى أحدث أساليب الإنتاج من الجيل الجديد. كما قاموا بجولة في اثنين من أبرز المعالم المعمارية في الصين هم برج سوجو إنترناشونال فاينانشال سكوير وبوابة الشرق، واللذين يعتمدان على نظام التبريد بالمياه ‘DVM S Water’ المتطور من سامسونج، ما يُبرز دور الشركة في المشاريع العالمية الكبرى.



إلى جانب ذلك، تعتمد أنظمة التكييف من سامسونج المدعومة بالذكاء الاصطناعي على تطبيق ‘SmartThings’ وإنترنت الأشياء للمباني، لتوفير تحكم ذكي وفعّال في درجات الحرارة في كل من الأماكن السكنية والتجارية. وتُتيح ميزات مثل وضع الطاقة الذكي للمستخدمين تحسين استهلاك الطاقة من خلال تحليل أنماط الاستخدام وتعديل سرعة الضاغط تلقائياً، بما يُسهم في تحقيق وفورات تصل إلى 30% في استهلاك الكهرباء.



كما شهد "يوم حلول الهواء لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا" جلسات نقاش تفاعلية تناولت آخر التطورات في تقنيات التدفئة والتهوية والتكييف، وتكاملها مع أنظمة المنازل الذكية، إضافة إلى تطوّر أنظمة التكييف الذكية المتصلة. وقد سلّطت هذه النقاشات الضوء على التزام سامسونج بدفع عجلة الابتكار المستدام، وبناء منظومة أكثر ذكاءً وترابطاً.