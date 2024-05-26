'الصحة العالمية' تكشف تأثير جائحة كورونا على عمر البشر

الوكيل الإخباري - قالت منظمة الصحة العالمية، إن فيروس كورونا المستجد خفض متوسط العمر المتوقع في العالم بنحو عامين، عندما بدأ في الفترة من 2019 إلى 2021، ماحيا عقداً من التقدم في زيادة أعمار البشر.



وأشار التقرير، الذي نُشر، يوم الجمعة، إلى أن "جائحة كوفيد-19 عكست اتجاه الزيادة المطردة في متوسط العمر المتوقع عند الولادة، وكذلك متوسط العمر الصحي المتوقع عند الولادة".

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وبحسب "مديكال إكسبريس"، انخفض متوسط العمر المتوقع على مستوى العالم بمقدار 1.8 سنة ليصل إلى 71.4 سنة، وهو نفس المستوى الذي كان عليه في عام 2012.



ووفق هذه النتيجة، كان تأثير الجائحة أسوأ من نتائج دراسة نشرتها مجلة "لانسيت" في يناير (كانون الثاني) الماضي، والتي قالت إن متوسط العمر المتوقع انخفض بمقدار 1.6 سنة خلال الوباء.



وقالت الدراسة الجديدة إن مقدار الوقت الذي يمكن أن يتوقع الشخص العادي أن يعيشه بصحة جيدة انخفض بمقدار 1.5 سنة إلى 61.9 سنة في عام 2021، وهو نفس مستوى عام 2012 أيضاً.



جغرافيا التراجع

وأفادت دراسة منظمة الصحة العالمية بأن متوسط العمر المتوقع لم ينخفض بنفس الطريقة في جميع أنحاء العالم.

ووجد البحث أن الأمريكيتين وجنوب شرق آسيا كانتا أكثر المناطق تضرراً، حيث انخفض متوسط العمر المتوقع بنحو 3 سنوات.



وكانت منطقة غرب المحيط الهادئ هي الأقل تضرراً، حيث انخفض متوسط العمر المتوقع بمقدار 0.1 عام فقط.

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