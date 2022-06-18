السبت 18-06-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

الديوان الملكي السعودي ينعى أمير

فصل الكهرباء عن مناطق في إربد غدا الأحد - أسماء

لأول مرة.. نشر صورة الرصاصة التي اغتالت شيرين أبو عاقلة - صورة

الاحتلال يعتقل فلسطينيا غرب الخليل

مساعد رئيس هيئة الأركان المشتركة للإدارة والقوى البشرية يتفقد مستشفى اللطرون العسكري

لبنان: اتفاق نهائي لاستيراد الغاز من مصر عبر الأردن

الضمان يوضح الفرق بين برنامجي استدامة واستدامة ++

ارتفاع ملحوظ على أسعار الذهب محلياً اليوم

نتائج أعضاء مجلس نقابة الأطباء الأردنيين - أسماء

وفيات السبت 18-6-2022

السبت، 18-06-2022 09:47 ص

دون لقاح.. يسمح للمقيم بالسفر للخارج والعودة إلى السعودية

قصة-توحيد-السعودية


الوكيل الإخباري - سمحت المديرية العامة للجوازات السعودية للمقيمين بالسفر دون اشتراط تلقيهم اللقاحات المضادة لفيروس كورونا للعودة.

اضافة اعلان


وأوضحت المديرية أنه يلزم لسفر المقيم وجود تأشيرة سارية المفعول، ووثيقة سفر سارية، مع الالتزام بشروط دخول البلد المقصد.


وأفادت الجوازات بأنه يمكن للمقيم العودة إلى السعودية دون اشتراط حصوله على لقاح كورونا، مؤكدة أن التعليمات تشترط سريان صلاحية التأشيرة وهوية مقيم لدخول المقيم إلى المملكة.

 

 

روسيا اليوم 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
19_2022-637911185395980789-598

لبنان.. ارتفاع ملحوظ في أعداد الإصابات بفيروس كورونا

_113664776_whatsubject

قضى عامين في غيبوبة بعد إصابته بكورونا ثم افاق في بريطانيا

image

الصحة المصرية تكشف أسباب إلغاء قيود كورونا على دخول المواطنين والأجانب

upload_1655488850_706076117

الولايات المتحدة تجيز منح لقاح كورونا للأطفال دون الخمس سنوات

mebusiness.ae_1655476455

الإمارات تسجل 1433 إصابة جديدة بكورونا

620201523049810671546

إصابة ملك المغرب بفيروس كورونا

أخبار متعلقة
mebusiness.ae_1655476455

الإمارات تسجل 1433 إصابة جديدة بكورونا

2022-637899698646024905-602

المغرب.. وفاة واحدة و438 إصابة جديدة بـ كورونا في 24 ساعة

thumbs_b_c_afd65ba102a33c50ef864c61d86d6529

موسكو: إيطاليا نسيت المساعدات الروسية لها في جائحة كورونا

96

الصحة السعودية ..408 إصابات جديدة بـ كورونا

20d9f2e41a8eed4386b96dcb3f4ce5c7

المغرب يمدد الطوارئ الصحية مجدداً رغم تحسن الوضع الوبائي

thumbs_b_c_339d9489c663ac2a9c72678c442da13d

ارتفاع طفيف بإصابات كورونا في العراق