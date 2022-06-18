دون لقاح.. يسمح للمقيم بالسفر للخارج والعودة إلى السعودية

الوكيل الإخباري - سمحت المديرية العامة للجوازات السعودية للمقيمين بالسفر دون اشتراط تلقيهم اللقاحات المضادة لفيروس كورونا للعودة.

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وأوضحت المديرية أنه يلزم لسفر المقيم وجود تأشيرة سارية المفعول، ووثيقة سفر سارية، مع الالتزام بشروط دخول البلد المقصد.



وأفادت الجوازات بأنه يمكن للمقيم العودة إلى السعودية دون اشتراط حصوله على لقاح كورونا، مؤكدة أن التعليمات تشترط سريان صلاحية التأشيرة وهوية مقيم لدخول المقيم إلى المملكة.

روسيا اليوم