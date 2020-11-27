الجمعة 27-11-2020
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الجمعة، 27-11-2020 09:38 ص

كندا تعلن استعدادها لتطعيم 3 ملايين شخص بلقاح كورونا

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الوكيل الإخباري- أعلنت وكالة الصحة العامة الكندية استعدادها لتطعيم 3 ملايين كندي بلقاح كورونا مطلع العام المقبل .

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وأعلن نائب رئيس الوكالة الدكتور هوارد نجو في بيان اليوم الجمعة، عن خطة لشراء وتوزيع ملايين من لقاحات كورونا مطلع عام 2021، مشيرا الى أن الحكومة الفيدرالية الكندية سوف تستفيد من القوات المسلحة الكندية وشبكة توزيع لقاح الأنفلونزا الحالية للمساعدة في التوزيع .


وأوضح نجو، أن إمدادات اللقاح ستكون محدودة للغاية في البداية وسيتم تخصيصها لكبار السن في دور الرعاية طويلة الأجل والأشخاص المعرضين لخطر المرض الشديد والوفاة والعاملين في مجال الرعاية الصحية .


وذكرت السلطات الصحية الكندية، أن إجمالي عدد الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا في البلاد بلغ 353097 إصابة، تعافى منها 280923 مريضًا فيما بلغت حصيلة الوفيات 11799 وفاة منذ بداية الوباء .


 




 

 


 

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