الثلاثاء 19-10-2021
الوكيل الاخباري

ارتفاع اسعار البيض في احد المحال التجارية بعمان

الصحة: حريصون على إبقاء التعليم وجاهيا في المدارس والجامعات

لبنان: تقريب موعد الانتخابات النيابية

خطة أمنية هامة بمناسبة العطلة الرسمية

أكبر منجم للذهب في مصر.. كم سيبلغ إنتاجه في 2021؟

اجتماع لوضع آلية لتسديد مستحقات الموردين

الديوان الأميري القطري يجري تعديلا حكوميا يطال عددا من الوزارات

نقيب المطاعم لـ الوكيل : إقبال على الحلويات الشعبية بمناسبة المولد النبوي

كورونا عالميا.. أكثر من 241 مليون إصابة ومن 4.9 مليون وفاة

وفيات الثلاثاء 19/ 10/ 2021

الثلاثاء، 19-10-2021 11:01 ص

كورونا عالميا.. أكثر من 241 مليون إصابة ومن 4.9 مليون وفاة

616e55b3423604414d6f6acc


الوكيل الاخباري- أفادت جامعة جونز هوبكنز الأمريكية بارتفاع إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في العالم إلى أكثر من241.1 مليون إصابة، وإجمالي الوفيات إلى أكثر من 4.9 مليون وفاة.

وبحسب بيانات الجامعة بلغ إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في العالم 241.113.527، وإجمالي الوفيات 4.905.124.

وتصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الفيروس بـ726196 حالة وفاة، وبلغ إجمالي الإصابات فيها 45.050.899.

تلتها البرازيل في المرتبة الثانية من حيث عدد الوفيات بـ603465 حالة فاة، وإجمالي الإصابات 21.651.910.

في المرتبة الثالثة تأتي الهند بإجمالي وفيات 452290، وإجمالي إصابات 34.081.315.

وفي المرتبة الرابعة المكسيك من حيث عدد الوفيات بـ284477 وإجمالي إصابات 3.758.469.

وفي المرتبة الخامسة روسيا بإجمالي وفيات 220323 وإجمالي إصابات 7.903.963.

وسادسا البيرو بإجمالي وفيات 199843 وإجمالي إصابات 2.190.009.

وفي المرتبة السابعة إندونيسيا بإجمالي وفيات 142999 وإجمالي إصابات 4.235.384.

وفي المرتبة الثامنة بريطانيا بإجمالي وفيات 139042 وإجمالي إصابات 8.537.619.

وفي المرتبة التاسعة إيطاليا بإجمالي وفيات 131585، وإجمالي إصابات 4.719.493.

تلتها في المرتبة العاشرة كولومبيا، بإجمالي وفيات 126886 وإجمالي إصابات 4.982.575.

اضافة اعلان

 

المصدر: روسيا اليوم

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
f

كندا: 5 وفيات و 410 إصابات بكورونا بمقاطعة كيبيك

نيوزلاندا

نيوزيلندا تمدد الاغلاق العام في مدينة أوكلاند لأسبوعين إضافيين

جزائر

الجزائر تلغي تدابير الحجر الصحي في جميع المحافظات

616da5714c59b7344519782b

بريطانيا ترصد أكبر عدد للإصابات الجديدة بكورونا منذ 17 يوليو

133-001722-corona-virus-vaccine-italy-human-trials_700x400

صادرات الاتحاد الأوروبي من لقاحات كورونا تتجاوز المليار جرعة

616d37ff4c59b775f1641e09

روسيا ترفع الحظر على دخول أقارب الأجانب المقيمين لديها

أخبار متعلقة
f

وفاة أكثر من 4.8 ملايين شخص بفيروس كورونا في العالم

w

بريطانيا تسجل 122 وفاة و 31348 إصابة بكورونا

614ef497423604452069ba15

إيران تعلن عن تطعيم 400 ألف لاجئ بلقاح كورونا

كورونا في العالم

الدول الأكثر تضررا من كورونا في العالم

thumbs_b_c_e231a72d235c9dc99c0705625659161b

قطر تسجل 65 اصابة بفيروس كورونا

6147029d4c59b7115a04c921

روسيا: وفاة نحو 800 شخص وإصابة أكثر من 20 ألفا بفيروس كورونا