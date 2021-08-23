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الإثنين، 23-08-2021 08:55 م

مكافأة مالية لمتلقي اللقاح في غزة وإجازة بدون راتب لغير المطعمين ضد كورونا في رام الله

لقاح


الوكيل الإخباري -  أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة عن تقديم مكافأة مالية تشجيعية للمواطنين من فئة كبار السن الذين سيتوجهون للحصول على اللقاح المضاد لكورونا.

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ومن جانبها، أعلنت الحكومة الفلسطينية في رام الله عن منح إجازة بدون راتب لغير المطعمين ضد الفيروس.


وقال أشرف القدرة الناطق باسم الوزارة غزة خلال مؤتمر صحافي إن "وزارته ستبدأ الأربعاء القادم حملة تستمر لمدة شهر واحد لتطعيم كبار السن ممن هم فوق 55 عاما".


وأضاف أنه "سيتم يوميا اختيار عشرة أسماء من كبار السن ممن تلقوا اللقاح لتقديم مكافأة مالية قدرها 200 دولار لكل شخص".


ولفت إلى أنه "في نهاية الحملة اختيار ثلاثة أسماء من كبار السن للحصول على مكافأة مالية قدرها عشرة آلاف شيكل (حوالي 3000 دولار) لكل شخص تشجيعا لهم و للحفاظ على حياتهم".


وتهدف هذه الحملة إلى حض سكان القطاع على تطعيم أنفسهم ضد الفيروس.
 وفي رام الله مقر السلطة الفلسطينية، أكد رئيس الوزراء محمد اشتية "إعطاء إجازة بدون راتب للموظفين الرسميين الذين يرفضون أو الذين لم يتلقوا التطعيم ضد فيروس كورونا حتى انتهاء الوباء".

 

ودعا في تصريح قبيل بدء الاجتماع الأسبوعي للحكومة، المواطنين الذين لم يتلقوا اللقاح بعد إلى التوجه للحصول عليه.

 

روسيا اليوم



 




 

 


 

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