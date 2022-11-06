أضرار زيت الخروع للشعر ستعرفينها للمرة الأولى

الوكيل الإخباري - من الناحية المثالية ، يعتبر زيت الخروع مفيدًا جدًا لصحة الشعر وهو علاج قديم يغذي الشعر ويرطب فروة الرأس ويقضي على القشرة ويمنحك شعراً كثيفاً وناعماً كالحرير. لكن على الرغم من كل هذه الفوائد فإن لزيت الخروع أضراراً كبيرة على الشعر فما هي؟

اضافة اعلان







الإصابة بطفح جلدي



هناك دائمًا احتمال أن يتلامس الشعر بعد تدليكه بأي زيت مع الجلد ، وخاصة الوجه والرقبة والكتفين

تشير الاختبارات التي أجريت على الحيوانات أن زيت الخروع يسبب تهيجًا خفيفًا للجلد يمكن أن يؤدي إلى تفاعلات حساسية واحمرار في الجلد وفروة الرأس. إذا كنت تعانين من مشاكل جلدية ، فمن المحتمل أن يؤدي حمض الريسينوليك الموجود في زيت الخروع إلى تفاقم حساسية الجلد.

تشنجات العضلات



لا يدرك الكثير من الناس أن زيت الخروع هو أيضًا ملين. عند استخدام زيت الخروع بكميات كبيرة ، يمكن أن يسبب ضعف العضلات وكذلك التشنجات. يمكن أن تكون التشنجات في البطن أو الأمعاء. لذلك ، يجب على النساء الحوامل والحائض تجنب استخدام زيت الخروع.



التلبيد الحاد للشعر



من الآثار الجانبية الشائعة لاستخدام زيت الخروع على الشعر تلبيد الشعر الحاد. هذه حالة خطيرة ، حيث يلتف الشعر ويتشابك ويتحول إلى كتلة صلبة مثل الحجر الذي يشبه عش الطائر. إذا بدأت هذه الحالة مرة واحدة ، فمن الصعب التخلص منها.



ما الذي يمكنك فعله لمنع أضرار زيت الخروع للشعر؟



قبل البدء في استخدام زيت الخروع على الشعر ، يوصى بالتحدث مع طبيب الجلد وأخبريه إذا كان لديك أي مشاكل جلدية أو حساسية.



إذا كنت تعانين من أي مشاكل صحية تتعلق بالقلب أو الرئتين أو المخ أو أي عضو حيوي من أعضاء الجسم ، فيجب أن تتحدثي مع طبيبك.

إذا لاحظت أي إزعاج أو إحساس بالحرقان على فروة الرأس بعد المرات القليلة الأولى من استخدام زيت الخروع ، فتوقفي عن استخدامه.

ارتدي قميصًا قديمًا قبل وضع زيت الخروع على شعرك. نظرًا لأن زيت الخروع يمكن أن يتسبب في ظهور بقع في الملابس ، فيجب عليك غسل الشعر والتخلص منه تمامًا. إذا لم يختفي الزيت في غسلة واحدة ، فقد تحتاجين إلى غسلة ثانية.

اظهار أخبار متعلقة



اظهار أخبار متعلقة

اظهار أخبار متعلقة



هيا