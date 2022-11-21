نعم الريتينول مفيد لبشرتكِ لكن فقط إن مزجته مع المستحضرات المناسبة

الوكيل الإخباري - بات من المعروف أن الريتينول هو واحد من مشتقات الفيتامين أ ويعتبر من بين المكوّنات الأساسية التي تدخل ضمن تركيبة منتجات العناية بالبشرة. للحصول على منافع الريتينول، يجب استخدامه مع المستحضرات المناسبة وإلّا تسبّب ذلك في بعض المشاكل الجمالية. من هنا من الضروري التعرّف على المنتجات التي من الممكن مزجها معه وتلك التي يجب الابتعاد عنها، تفادياً للآثار الجانبية. لكن قبل ذلك، تذكّري معنا أبرز فوائد الريتينول للبشرة.



فوائد الريتينول للبشرة

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إعادة بناء الخلايا التالفة في البشرة



محاربة التجاعيد والخطوط الرفيعة



منح البشرة النضارة ومحاربة البهتان



مكافحة البثور وتنظيف المسامات الواسعة



معالجة التصبغات وندبات حب الشباب



محاربة الجفاف وترطيب البشرة



مستحضرات يمكن مزجها مع الريتينول:



ريتينول مع كريم مرطب: بحسب خبراء الجلد، يجب استخدام الريتينول دائماً مع مستحضرات ترطيب البشرة للتخفيف من آثاره على الجلد.



ريتينول مع واقي شمس: من الضروريّ جداً استخدام كريم واقي الشمس مع الريتينول، من أجل التخفيف من احتماليّة حدوث تصبّغات أو حتى حروق في الجلد.



مستحضرات لا يمكن مزجها مع الريتينول



ريتينول مع فيتامين سي: أظهرت بعض الدراسات الجديدة بأن دمج الريتينول والفيتامين سي معاً، قد يساعد في محاربة علامات الشيخوخة. لكن مع ذلك، فإن أطباء الجلد لا يوصون في دمج هذين المكوّنين معاً، لأنّه من الممكن أن يسبّب ذلك مشاكل في البشرة مثل التهيّج والحساسية. لكن من ناحية أخرى، يمكن أن يعملان جيداً إن تمّ استخدام الريتينول والفيتامين سي بشكل منفصل، أي واحد صباحاً وآخر مساءً.



ريتينول مع مقشرات البشرة: لا يجب استخدام مقشرات البشرة بمختلف أنواعها مثل أحماض ألفا هيدروكسي مع الريتينول، إذ إنّ جميعها تزيد من تهيّج البشرة، في حال تمّ الجمع بينها.