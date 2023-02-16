8 أسئلة جمال تسألها كل امرأة

الوكيل الاخباري - أهم نصائح الجمال والعناية بالمظهر، كيفية اخفاء بقع البشرة بالمكياج، علاج الأظافر الضعيفة، تنظيف الوجه والبشرة الحساسة، والطريقة المثلى لاستخدام الرموش الاصطناعية .



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1- كيف نخفي بقع البشرة بالمكياج؟

في البداية أعتقد أن معالجة البقع تكفل للمرأة أن لا تتكبد عناء إخفائها. ولكن إذا وجدت البقع فإخفائها يتم باستخدام كريم أساس يدوم طويلاً. بحيث توزعين الكريم على الوجه كاملاً، ثم تضعين مخفي العيوب الـ"concealer" فوق كل بقعة. واحرصي على أن يكون مخفي العيوب من درجة لون كريم الأساس نفسها، وأن لايكون هو نفسه مخفي العيوب الذي تستخدمينه أسفل العينين. وانتبهي جيداً فإذا كان لون مخفي العيوب فاتحاً، فأنك تبرزين البقع بدلا من إخفائها.





2- أظافر مقصفة وضعيفة.. ما العمل؟

للعناية بالأظافر والشعر لا بد من تناول حبوب الفيتامين الإضافية والمتوفرة بكثرة في الصيدليات. كل ما هنالك أن على المرأة اختيار نوعية جيدة منه. وصدقيني إن فيتامنيات الشعر والأظافر تعمل كالمعجزة، ويمكنك أن تحاولي في الوقت نفسه استخدام طلاء أظافر مصمم لجعلها أكثر صلابة وقوة. ولكن إذا أوقفتي الفيتامينات فإن أظافرك ستعود للتقصف من جديد. لذلك استمري في استخدامها.





3- رموش اصطناعية إلى متى؟

هناك رموش تدوم ليوم واحد، تلك التي نضيفها في جلسة وضع المكياج. وهناك رموش اصطناعية تدوم شهراً. وإذا قمت بتكثيفها كل أسبوعين أو ثلاثة إذن فيمكنك الاحتفاظ بها للأبد.





4- مسكارا الرموش السفلية هل هي ممكنة؟

اختاري مسكارا بفرشاة رفيعة ولدى وضعها اخفضي ذقنك باتجاه العنق إذا كنت تضعينها عل الرموش السفلية، وارفعيها إذا كنت تضعينها على الرموش العلوية (ارفعي وجهك وذقنك للأعلى وانظري مباشرة إلى المرآة). ولتكن مسكارا ضد الماء إذا كنت من النوع الذي يلمس عينيه خلال النهار كي لا تلطخي محيط عينيك باللون الأسود.





5- تنظيف المكياج قبل النوم لماذا؟

ربما تستيقظين في الصباح، وتجدين بقايا الكحل أو المسكارا حول عينيك، رغم أنك أزلت المكياج قبل أن تخلدي للنوم، هذا يعني أنك لم تحسني إزالته تماماً. ولتنظيف المكياج جيداً، أنصح بغسل الوجه مرتين باستخدام الرغوة قبل وضع كريم العناية الليلية بمحيط العينين. وإذا كنت تفضلين تنظيف وجهك بكريم التنظيف إذن فاغسلي الوجه بعدها بالماء عندها ستتأكدين إن كنت قد نظفت وجهك جيداً أم لا.





6- المكياج والبشرة الحساسة..مالحل؟

بعض أنواع البشرة حساسة للمكياج، فإذا كنت من صاحبات هذه البشرة أنصحك بوضع كريم الوجه المخصص لها لحمايتها، ومن ثم يمكن وضع المكياج كطبقة ثانية فوقه. وإذا كانت المرأة قلقة من التحسس فعليها أن تستخدم أيضاً مكياجاً مخصصاً لنوع بشرتها فهو خالٍ من العطور وضد الحساسية.





7- تنظيف الوجه والبشرة الحساسة. هل يضر؟

قبل البدء في تنظيف الوجه العميق Facial أنصح دائماً بزيارة خبيرة في البشرة، وهي ستقوم بفحصها جيداً وتنصحك بالطريقة الأنسب لتنظيف الوجه والمنتجات المخصصة التي ستساعد بشرتك الحساسة. وبالطبع ستنصح بالعلاجات الجيدة وتعطيك كريماً لاسخدامه في البيت لمواجهة مشكلة البشرة التي تتحسس بعد تنظيفها.





8- العطور هل تسبب صداعاً؟

هناك بعض الأشخاص يشعرون بالصداع بعد رش العطور. وللنساء اللاتي يعانين من هذه الحالة أنصح بتجنب رش العطر على العنق والوجه والاكتفاء برشه على الرسغين. ومن الأفضل استخدام عطرٍ صيفي خفيف والابتعاد عن العطور الثقيلة.

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