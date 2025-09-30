بنك صفوة الإسلامي الراعي الماسي للقاء الرخاء للتجارة البينية 2025

الوكيل الإخباري- رعى بنك صفوة الإسلامي مؤخراً لقاء الرخاء للتجارة البينية 2025، الذي نظمته جمعية الرخاء لرجال الأعمال التعاونية في فندق Signia by Hilton عمّان، تحت رعاية نائب الأمين العام لوزارة الصناعة والتجارة والتموين، وبحضور نحو 300 شخصية اقتصادية من نخبة سيدات ورجال الأعمال، والملحقين التجاريين في السفارات، والضيوف من مختلف القطاعات.

وانطلقت رعاية البنك لهذا اللقاء، الذي جاء تحت شعار: "تعارف – تجارة – نمو"، من حرصه على دعم المبادرات الاقتصادية الهامة والتواجد الفاعل فيها، بوصفه شريكاً أساسياً في خلق بيئة أعمال حيوية تفتح آفاق التعاون، وتوفر أدوات وفرصاً تسهّل حركة التجارة وتعزز النشاط الاقتصادي والاستثماري، وتتيح فرصاً أكبر للنمو والتشغيل.



وقدّم بنك صفوة الإسلامي خلال الفعاليات عرضاً تعريفياً سلط الضوء على أبرز منتجاته وخدماته المصرفية المبتكرة المتوافقة مع ضوابط الشريعة الإسلامية، والتي يواصل تطويرها لتلبية احتياجات مختلف قطاعات الأعمال وتمكينها من مواكبة المتغيرات الاقتصادية وتعزيز قدرتها على التكامل. كما أكد البنك على دوره في تحفيز التعاون وتيسير الفرص التجارية والاستثمارية بما يحقق أثراً ملموساً على المدى الطويل.