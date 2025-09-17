الأربعاء 2025-09-17 08:07 ص
 

التربية تعلن الدفعة الرابعة من بعثات دبلوم إعداد المعلمين - رابط

وزارة التربية والتعليم
الأربعاء، 17-09-2025 06:30 ص
الوكيل الإخباري-   أُعلنت الدفعة الرابعة من المرشحين للعام الجامعي 2025/2026 لبعثات برنامج الدبلوم العالي لإعداد المعلمين المنتهي بالتعيين على نفقة وزارة التربية والتعليم، والذي يعقد في الجامعات الشريكة التالية: الجامعة الأردنية، الجامعة الهاشمية ،جامعة اليرموك ،جامعة مؤتةاضافة اعلان


للاستعلام عن أسماء المرشحين بالرقم الوطني:
https://academy.moe.gov.jo/HRE

على المرشحين التقيد بما يلي:

تقديم كفالة عدلية.

يبدأ تسليم عقود الإيفاد يوم الأربعاء 17/9/2025، وينتهي بنهاية دوام يوم الاثنين 22/9/2025.

مراجعة مديريات التربية والتعليم حسب المديرية التابع لها المرشح لاستلام عقود الإيفاد مختومة لتوقيعها ومراجعة كاتب العدل لإصدار الكفالات العدلية.

بعد توقيع العقد وإصدار الكفالة، تُسلم العقود والكفالات إلى قسم شؤون الموظفين في مديرية التربية والتعليم بثلاث نسخ: نسخة لقسم التوظيف في مركز الوزارة، ونسخة للجامعة، ونسخة للمرشح.

من لا يراجع خلال الفترة المحددة ويستكمل إجراءات الإيفاد يعتبر مستنكفًا، وسيتم ترشيح بديل.

بعد إرسال الأسماء إلى الجامعات، يراجع المرشح منسق البعثات في الجامعة التي اختارها، ويصطحب نسخة من عقد الإيفاد والكفالة الخاصة بالجامعة.

لن يُقبل أي عقد بعد التواريخ المحددة.
يحتفظ المرشح بنسخته الخاصة للمعاملات المستقبلية.
 
 
