التربية تعلن الدفعة الرابعة من بعثات دبلوم إعداد المعلمين - رابط

للاستعلام عن أسماء المرشحين بالرقم الوطني:
https://academy.moe.gov.jo/HRE
على المرشحين التقيد بما يلي:
تقديم كفالة عدلية.
يبدأ تسليم عقود الإيفاد يوم الأربعاء 17/9/2025، وينتهي بنهاية دوام يوم الاثنين 22/9/2025.
مراجعة مديريات التربية والتعليم حسب المديرية التابع لها المرشح لاستلام عقود الإيفاد مختومة لتوقيعها ومراجعة كاتب العدل لإصدار الكفالات العدلية.
بعد توقيع العقد وإصدار الكفالة، تُسلم العقود والكفالات إلى قسم شؤون الموظفين في مديرية التربية والتعليم بثلاث نسخ: نسخة لقسم التوظيف في مركز الوزارة، ونسخة للجامعة، ونسخة للمرشح.
من لا يراجع خلال الفترة المحددة ويستكمل إجراءات الإيفاد يعتبر مستنكفًا، وسيتم ترشيح بديل.
بعد إرسال الأسماء إلى الجامعات، يراجع المرشح منسق البعثات في الجامعة التي اختارها، ويصطحب نسخة من عقد الإيفاد والكفالة الخاصة بالجامعة.
لن يُقبل أي عقد بعد التواريخ المحددة.
يحتفظ المرشح بنسخته الخاصة للمعاملات المستقبلية.
