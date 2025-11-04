الثلاثاء 2025-11-04 03:42 م
 

وزارة التربية‎: استحداث 3 تخصصات جديدة في التعليم المهني العام المقبل

مبنى وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم
 
الوكيل الإخباري-   قال مدير إدارة التعليم المهني بالوكالة إبراهيم الرماضنة إنه في العام المقبل سيتم طرح 3 تخصصات جديدة في التعليم المهني وهي هندسة الطيران والألعاب والرياضات الإلكترونية وتخصص الطفولة المبكرة .

وأشار إلى أن وزارة التربية والتعليم بدأت بالعمل على مشروع التحول في التعليم المهني والتقني من العام 2023-2024 انطلاقا من رؤية التحديث الاقتصادي.


وأوضح أن نظام التعليم المهني أصبح يدرس على مدار 3 سنوات لحاجة الطلبة لمدّة أطول في التعليم المهني والتقني.


وبين الرماضنة أن الوزارة بدأت تدريجيا بطرح تخصصات نوعية مواكبة لاحتياجات سوق العمل في نظام التعليم المهني والتقني، وبلغت مجموعها 12 تخصصا.


وتابع، ": عدد المدارس التي تقدم برامج التعليم المهني والتقني بلغت 331 مدرسة في مختلف أنحاء المملكة".

 
 
