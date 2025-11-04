وزارة التربية‎: استحداث 3 تخصصات جديدة في التعليم المهني العام المقبل

وأشار إلى أن وزارة التربية والتعليم بدأت بالعمل على مشروع التحول في التعليم المهني والتقني من العام 2023-2024 انطلاقا من رؤية التحديث الاقتصادي.
وأوضح أن نظام التعليم المهني أصبح يدرس على مدار 3 سنوات لحاجة الطلبة لمدّة أطول في التعليم المهني والتقني.
وبين الرماضنة أن الوزارة بدأت تدريجيا بطرح تخصصات نوعية مواكبة لاحتياجات سوق العمل في نظام التعليم المهني والتقني، وبلغت مجموعها 12 تخصصا.
وتابع، ": عدد المدارس التي تقدم برامج التعليم المهني والتقني بلغت 331 مدرسة في مختلف أنحاء المملكة".
-
أخبار متعلقة
-
الملك يؤكد أهمية جهود بريطانيا لاستعادة التهدئة وتحقيق السلام بالمنطقة
-
العيسوي: القدس ستبقى في وجدان الملك والأردنيين ولا مساومة على الثوابت الوطنية
-
ترجيح انخفاض اسعار زيت الزيتون في الاردن .. هذا سعر التنكة
-
رئيس الوزراء يشارك في القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية
-
نقابة الصحفيين توافق على تسوية مالية مع أمانة عمّان للاستفادة من تسهيلات حكومية
-
العقبة: مفوض الشؤون الاقتصادية يبحث التعاون مع "سيدات الأعمال الأردني الإماراتي"
-
إطلاق منصة "درب" لتمكين الرياديين من تحويل أفكارهم إلى مشاريع
-
لقاء في الضمان الاجتماعي لبحث آليات جديدة لضمان حقوق العاملين في قطاع التعليم الخاص