ترجيح انخفاض اسعار زيت الزيتون في الاردن .. هذا سعر التنكة

الوكيل الإخباري- دعا نقيب أصحاب المعاصر تيسير النجداوي المواطنين إلى التريّث في شراء زيت الزيتون وعدم التهافت، مؤكدًا أن الأسعار الحالية مرتفعة مؤقتًا وأنها ستشهد انخفاضًا خلال أسبوع لتستقر بين 110 و125 دينارًا للتنكة عالية الجودة.



وقال النجداوي ، الثلاثاء، إن التهافت غير المبرر على شراء الزيت أسهم في رفع الأسعار بشكل مصطنع، مشددًا على أن الزيت متوفر بكميات كافية وأن السوق سيستقر قريبًا.

