ترجيح انخفاض اسعار زيت الزيتون في الاردن .. هذا سعر التنكة

زيت الزيتون
زيت الزيتون
 
الوكيل الإخباري-   دعا نقيب أصحاب المعاصر تيسير النجداوي المواطنين إلى التريّث في شراء زيت الزيتون وعدم التهافت، مؤكدًا أن الأسعار الحالية مرتفعة مؤقتًا وأنها ستشهد انخفاضًا خلال أسبوع لتستقر بين 110 و125 دينارًا للتنكة عالية الجودة.

وقال النجداوي  ، الثلاثاء، إن التهافت غير المبرر على شراء الزيت أسهم في رفع الأسعار بشكل مصطنع، مشددًا على أن الزيت متوفر  بكميات كافية وأن السوق سيستقر قريبًا.

وأضاف أن ارتفاع الأسعار هذا الموسم يعود إلى قلة الإنتاج نتيجة خفة الحمل، رغم أن جودة الزيت تعتبر من الأعلى خلال السنوات الأخيرة بسبب ضعف تأثير آفة ذبابة الزيتون.

 
 
