ترجيح انخفاض اسعار زيت الزيتون في الاردن .. هذا سعر التنكة

وقال النجداوي ، الثلاثاء، إن التهافت غير المبرر على شراء الزيت أسهم في رفع الأسعار بشكل مصطنع، مشددًا على أن الزيت متوفر بكميات كافية وأن السوق سيستقر قريبًا.
وأضاف أن ارتفاع الأسعار هذا الموسم يعود إلى قلة الإنتاج نتيجة خفة الحمل، رغم أن جودة الزيت تعتبر من الأعلى خلال السنوات الأخيرة بسبب ضعف تأثير آفة ذبابة الزيتون.
-
أخبار متعلقة
-
الملك يؤكد أهمية جهود بريطانيا لاستعادة التهدئة وتحقيق السلام بالمنطقة
-
العيسوي: القدس ستبقى في وجدان الملك والأردنيين ولا مساومة على الثوابت الوطنية
-
وزارة التربية: استحداث 3 تخصصات جديدة في التعليم المهني العام المقبل
-
رئيس الوزراء يشارك في القمة العالمية الثانية للتنمية الاجتماعية
-
نقابة الصحفيين توافق على تسوية مالية مع أمانة عمّان للاستفادة من تسهيلات حكومية
-
العقبة: مفوض الشؤون الاقتصادية يبحث التعاون مع "سيدات الأعمال الأردني الإماراتي"
-
إطلاق منصة "درب" لتمكين الرياديين من تحويل أفكارهم إلى مشاريع
-
لقاء في الضمان الاجتماعي لبحث آليات جديدة لضمان حقوق العاملين في قطاع التعليم الخاص