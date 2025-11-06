الصحة العالمية تدعو للحفاظ على وقف إطلاق النار في غزة

وقال غيبريسوس عبر منصة إكس: "في الأسبوع المقبل، ستبدأ منظمة الصحة العالمية، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، ووكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، في تقديم التطعيمات الروتينية وفحص التغذية والعلاج ومراقبة النمو لنحو 44 ألف طفل في غزة، الذين انقطعوا عن الرعاية المنقذة للحياة لمدة عامين تقريبا من الصراع".
وتابع: "ولدعم هذه الجهود، تعمل منظمة الصحة العالمية على إعادة تأهيل 20 مرفقا صحيا متضررا أو مدمرا، وتوسيع عدد نقاط تقديم الخدمات، واستعادة البنية التحتية الصحية الحيوية في القطاع".
-
أخبار متعلقة
-
الأونروا: تضرر معظم المباني التابعة لنا في غزة
-
استشهاد طفل برصاص الاحتلال في جنين والاحتلال يحتجز جثمانه
-
الإعلام العبري: جثة المحتجز التي أعيدت إلى إسرائيل هي لعامل أجنبي
-
قوات الاحتلال تنفذ اقتحامات في الضفة الغربية
-
540 اعتقالا في الضفة والقدس خلال أكتوبر
-
برنامج الأغذية العالمي يدعو لفتح جميع المعابر إلى غزة
-
القسام تكشف حقيقة فيديو نشره الاحتلال الإسرائيلي
-
قرابة 69 ألف شهيد وأكثر من 170 ألف مصاب في غزة