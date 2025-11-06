الصحة العالمية تدعو للحفاظ على وقف إطلاق النار في غزة

09:35 ص

الوكيل الإخباري- أكد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، ضرورة الحفاظ على وقف إطلاق النار في قطاع غزة.





وقال غيبريسوس عبر منصة إكس: "في الأسبوع المقبل، ستبدأ منظمة الصحة العالمية، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، ووكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، في تقديم التطعيمات الروتينية وفحص التغذية والعلاج ومراقبة النمو لنحو 44 ألف طفل في غزة، الذين انقطعوا عن الرعاية المنقذة للحياة لمدة عامين تقريبا من الصراع".



وتابع: "ولدعم هذه الجهود، تعمل منظمة الصحة العالمية على إعادة تأهيل 20 مرفقا صحيا متضررا أو مدمرا، وتوسيع عدد نقاط تقديم الخدمات، واستعادة البنية التحتية الصحية الحيوية في القطاع".