الخميس 2025-11-06 11:47 ص
 

وصول طواقم المستشفى الميداني الأردني جنوب غزة

طواقم المستشفى الميداني الأردني جنوب غزة/8
طواقم المستشفى الميداني الأردني جنوب غزة/8
 
الخميس، 06-11-2025 09:24 ص

الوكيل الإخباري-  وصلت طواقم المستشفى الميداني الأردني جنوب غزة/8 إلى أرض المهمة أمس الأربعاء، لتنفيذ واجبها الإنساني في تقديم الرعاية الصحية والإغاثية والتخفيف من المعاناة الإنسانية في القطاع، استمرارا للجهود الإنسانية والطبية التي ينفذها الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، القائد الأعلى للقوات المسلحة، لدعم صمود الأشقاء الفلسطينيين في غزة.

اضافة اعلان


وبدأت الطواقم الطبية والإدارية فور وصولها، باتخاذ الإجراءات اللازمة وتجهيز العيادات والمرافق الطبية، وتفعيل خطط العمل لاستقبال المراجعين خلال الأيام المقبلة، بما يضمن تقديم الخدمات الطبية بكفاءة عالية ودقة واحترافية، وفق أعلى معايير العمل الإنساني والإغاثي.


ويضم الكادر الطبي والإداري للمستشفى مختلف التخصصات الطبية والتمريضية والفنية، وتشمل الجراحة العامة، الباطنية، العظام، الطب العام، التخدير والعناية الحثيثة، الجلدية، جراحة الشرايين، جراحة الأطفال وحديثي الولادة، النسائية والتوليد، الطوارئ، جراحة الوجه والفكين، جراحة دماغ وأعصاب، إلى جانب وحدة دعم مبتوري الأطراف الصناعية المتنقلة، بما يعزز قدرته على التعامل مع مختلف الحالات الطبية الطارئة والمتقدمة.


وتعامل المستشفى الميداني الأردني جنوب غزة/7 خلال فترة عمله مع (61763) مراجعا، وأجرى (2994) عملية جراحية كبرى وصغرى، وساهم في تركيب (105) أطراف صناعية علوية وسفلية، ليصل العدد الإجمالي للأطراف التي جرى تركيبها ضمن مبادرة "استعادة الأمل" إلى (637) طرفا صناعيا.


يشار إلى أن طواقم المستشفيين الميدانيين الأردنيين في شمال وجنوب القطاع عادت مساء أمس الأربعاء، إلى أرض الوطن بعد إنهاء مهامها الطبية والإنسانية بنجاح، وكان في استقبالها قائد لواء الدفاع الجوي الميداني/3 وآمر مدرسة الدروع الملكية.

 
 
gnews

أحدث الأخبار

أمين عام وزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفير ضيف الله الفايزوسفير جمهورية الصين الشعبيّة الصديقة، قوه وي،

أخبار محلية الخارجية تتسلم أوراق اعتماد السفير الصيني

مبنى المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي

أخبار محلية اعلان صادر عن المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي

غتغت

فيديو الوكيل مواطنون مستغربون من كاميرا على طلوع طبربور

منظر عام للعاصمة الأردنية عمّان

أخبار محلية إنجاز 326 إصلاحا بنسبة 81% من مصفوفة تعهد بها الأردن منذ 2018

ت

فيديو الوكيل البنك المركزي لـ برنامج الوكيل: مشروع قانون التأمين يُجرّم شراء الكروكا بالسجن 3 سنوات وغرامة 50 الف دينار

جلالة الملك عبد الله الثاني

أخبار محلية الملك يبدأ زيارة إلى اليابان السبت في مستهل جولة عمل آسيوية

ا

منوعات بعد 6 سنوات.. عراقي يكتب أكبر مصحف في العالم بخط يده - صور

مدرسة تابعة للأونروا في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة تعرضت لغارة إسرائيلية

فلسطين الأونروا: تضرر معظم المباني التابعة لنا في غزة



 
 





الأكثر مشاهدة