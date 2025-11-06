وصول طواقم المستشفى الميداني الأردني جنوب غزة

الوكيل الإخباري- وصلت طواقم المستشفى الميداني الأردني جنوب غزة/8 إلى أرض المهمة أمس الأربعاء، لتنفيذ واجبها الإنساني في تقديم الرعاية الصحية والإغاثية والتخفيف من المعاناة الإنسانية في القطاع، استمرارا للجهود الإنسانية والطبية التي ينفذها الأردن بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني، القائد الأعلى للقوات المسلحة، لدعم صمود الأشقاء الفلسطينيين في غزة.

وبدأت الطواقم الطبية والإدارية فور وصولها، باتخاذ الإجراءات اللازمة وتجهيز العيادات والمرافق الطبية، وتفعيل خطط العمل لاستقبال المراجعين خلال الأيام المقبلة، بما يضمن تقديم الخدمات الطبية بكفاءة عالية ودقة واحترافية، وفق أعلى معايير العمل الإنساني والإغاثي.



ويضم الكادر الطبي والإداري للمستشفى مختلف التخصصات الطبية والتمريضية والفنية، وتشمل الجراحة العامة، الباطنية، العظام، الطب العام، التخدير والعناية الحثيثة، الجلدية، جراحة الشرايين، جراحة الأطفال وحديثي الولادة، النسائية والتوليد، الطوارئ، جراحة الوجه والفكين، جراحة دماغ وأعصاب، إلى جانب وحدة دعم مبتوري الأطراف الصناعية المتنقلة، بما يعزز قدرته على التعامل مع مختلف الحالات الطبية الطارئة والمتقدمة.



وتعامل المستشفى الميداني الأردني جنوب غزة/7 خلال فترة عمله مع (61763) مراجعا، وأجرى (2994) عملية جراحية كبرى وصغرى، وساهم في تركيب (105) أطراف صناعية علوية وسفلية، ليصل العدد الإجمالي للأطراف التي جرى تركيبها ضمن مبادرة "استعادة الأمل" إلى (637) طرفا صناعيا.