الإعلام العبري: جثة المحتجز التي أعيدت إلى إسرائيل هي لعامل أجنبي

09:54 ص

⏹ ⏵ https://www.alwakeelnews.com/story/752787 تم نسخ الرابط

الوكيل الإخباري- قالت القناة 12 الإسرائيلية إن جثة المحتجز التي أعيدت إلى إسرائيل الليلة الماضية هي لعامل أجنبي لم يسمح بعد بنشر اسمه. اضافة اعلان





ومساء الأربعاء، أعلنت القسام أنها سلمت جثة أحد الأسرى الإسرائيليين إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر، بعد العثور عليها في حي الشجاعية (شرقي مدينة غزة).