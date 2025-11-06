الإعلام العبري: جثة المحتجز التي أعيدت إلى إسرائيل هي لعامل أجنبي

ومساء الأربعاء، أعلنت القسام أنها سلمت جثة أحد الأسرى الإسرائيليين إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر، بعد العثور عليها في حي الشجاعية (شرقي مدينة غزة).
-
أخبار متعلقة
-
الأونروا: تضرر معظم المباني التابعة لنا في غزة
-
استشهاد طفل برصاص الاحتلال في جنين والاحتلال يحتجز جثمانه
-
الصحة العالمية تدعو للحفاظ على وقف إطلاق النار في غزة
-
قوات الاحتلال تنفذ اقتحامات في الضفة الغربية
-
540 اعتقالا في الضفة والقدس خلال أكتوبر
-
برنامج الأغذية العالمي يدعو لفتح جميع المعابر إلى غزة
-
القسام تكشف حقيقة فيديو نشره الاحتلال الإسرائيلي
-
قرابة 69 ألف شهيد وأكثر من 170 ألف مصاب في غزة