الأردن يصدر سندات يوروبوند بأسعار فائدة منافسة بلغت 5.75% بقيمة 700 مليون دولار

الوكيل الإخباري- أعلنت وزارة المالية ووزارة التخطيط والتعاون الدولي والبنك المركزي الأردني، اليوم الثلاثاء، إتمام عملية إصدار سندات "يوروبوند" في الأسواق المالية العالمية بنجاح، بقيمة (700) مليون دولار أميركي، وبسعر فائدة ثابت يبلغ (5.75%) لأجل سبع سنوات، أي حتى تشرين الثاني من 2032.

وبذلك تمكنت وزارة المالية هذا العام من خفض سعر الفائدة بنحو (1.75%) مقارنةً بإصدار عام 2023، الذي بلغ سعر فائدته (7.5%) لأجل خمس سنوات، نتيجة تحسّن الأداء الاقتصادي والمالي، الأمر الذي أسهم في خفض سعر الفائدة.

اضافة اعلان



وقال وزير المالية، عبد الحكيم الشبلي، إن الإصدار استهدف حجماً للاكتتاب بقيمة (700) مليون دولار أميركي، إلا أن العروض المقدّمة من المستثمرين تجاوزت ثلاثة أضعاف قيمة الإصدار، مما يدلل على ثقة المستثمرين وتحسّن النمو الاقتصادي المتتالي، إذْ بلغ معدل نمو الاقتصاد الأردني 2.7% في الربع الأوّل من عام 2025 و2.8% في الربع الثاني من عام 2025.