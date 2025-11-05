الأردن يصدر سندات يوروبوند بأسعار فائدة منافسة بلغت 5.75% بقيمة 700 مليون دولار

وبذلك تمكنت وزارة المالية هذا العام من خفض سعر الفائدة بنحو (1.75%) مقارنةً بإصدار عام 2023، الذي بلغ سعر فائدته (7.5%) لأجل خمس سنوات، نتيجة تحسّن الأداء الاقتصادي والمالي، الأمر الذي أسهم في خفض سعر الفائدة.
وقال وزير المالية، عبد الحكيم الشبلي، إن الإصدار استهدف حجماً للاكتتاب بقيمة (700) مليون دولار أميركي، إلا أن العروض المقدّمة من المستثمرين تجاوزت ثلاثة أضعاف قيمة الإصدار، مما يدلل على ثقة المستثمرين وتحسّن النمو الاقتصادي المتتالي، إذْ بلغ معدل نمو الاقتصاد الأردني 2.7% في الربع الأوّل من عام 2025 و2.8% في الربع الثاني من عام 2025.
وأشار إلى أن حصيلة هذا الإصدار سوف تستخدم لتسديد سندات اليوروبوند التي تم إصدارها قبل عشر سنوات وتستَحق بتاريخ 29 كانون الثاني 2026، لافتا إلى أن عددا كبيرا من المؤسسات الاستثمارية شاركت في الاكتتاب، بما فيها أهم وأكبر الصناديق الاستثمارية العالمية في الولايات المتحدة الأميركية والمملكة المتحدة وأوروبا وآسيا ودول مجلس التعاون الخليجي.
-
أخبار متعلقة
-
البنك المركزي يطرح سندات خزينة بقيمة 85 مليون دولار
-
بحث التعاون بين جمعية رجال الأعمال والسفارة السريلانكية
-
انخفاض كبير على أسعار الذهب في الأردن بالتسعيرة الثانية
-
صناعة الأردن: انضمام "الغذاء والدواء" لنظام عمليات التفتيش الدوائية يعزز مكانة القطاع
-
بورصة عمان تغلق تداولاتها على ارتفاع
-
انخفاض كبير على أسعار الذهب في الأردن الثلاثاء
-
ارتفاع ملحوظ على أسعار الذهب في الاردن الاثنين
-
البنوك ترفض 77 ألف طلب قرض جديد في تسعة أشهر