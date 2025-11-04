انخفاض كبير على أسعار الذهب في الأردن الثلاثاء

الوكيل الإخباري- سجلت أسعار الذهب في الأسواق الأردنية انخفاضا بمقدار 50 قرشا للغرام الواحد ، اليوم الثلاثاء وفق التسعيرة اليومية الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محلات تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات.



وبلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر تداولًا بين الأردنيين، 81.200 دينار للغرام، مقابل 77.800 دينار للشراء.



وتالياً التسعيرة:

