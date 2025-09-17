633 مليون دينار حجم الاستثمارات القطرية في بورصة عمان

الوكيل الإخباري- بلغ حجم الاستثمار القطري في بورصة عمان لنهاية شهر آب الماضي 633 مليون دينار، بحسب بيانات إحصائية صادرة عن مركز إيداع الأوراق المالية.

وكشفت البيانات أن عدد الأوراق المالية المملوكة من قبل المستثمرين القطريين بلغ الشهر الماضي حوالي 190 مليون ورقة مالية.



وارتفعت الاستثمارات القطرية في بورصة عمان منذ بداية العام بنسبة 19%، بواقع نحو 100 مليون دينار، في حين بلغ عدد المساهمات الاستثمارية القطرية في ملكية الأوراق المالية 401 ألف مساهمة خلال الفترة ذاتها.



وأظهرت الإحصاءات الصادرة عن بورصة عمان أن نسبة مساهمة المستثمرين غير الأردنيين في الشركات المدرجة في البورصة في نهاية آب الماضي بلغت حوالي 46.8% من إجمالي القيمة السوقية.