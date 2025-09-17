633 مليون دينار حجم الاستثمارات القطرية في بورصة عمان

وكشفت البيانات أن عدد الأوراق المالية المملوكة من قبل المستثمرين القطريين بلغ الشهر الماضي حوالي 190 مليون ورقة مالية.
وارتفعت الاستثمارات القطرية في بورصة عمان منذ بداية العام بنسبة 19%، بواقع نحو 100 مليون دينار، في حين بلغ عدد المساهمات الاستثمارية القطرية في ملكية الأوراق المالية 401 ألف مساهمة خلال الفترة ذاتها.
وأظهرت الإحصاءات الصادرة عن بورصة عمان أن نسبة مساهمة المستثمرين غير الأردنيين في الشركات المدرجة في البورصة في نهاية آب الماضي بلغت حوالي 46.8% من إجمالي القيمة السوقية.
وأوضحت أن قيمة الأسهم المشتراة من قبل المستثمرين غير الأردنيين، والتي تمت من خلال التداول في البورصة منذ بداية العام وحتى نهاية آب الماضي، بلغت 183 مليون دينار، مُشكّلة ما نسبته 13.8% من حجم التداول الكلي في بورصة عمان.
