الأربعاء 2025-09-17 07:23 م
 

633 مليون دينار حجم الاستثمارات القطرية في بورصة عمان

ل
أرشيفية
 
الأربعاء، 17-09-2025 06:43 م

الوكيل الإخباري- بلغ حجم الاستثمار القطري في بورصة عمان لنهاية شهر آب الماضي 633 مليون دينار، بحسب بيانات إحصائية صادرة عن مركز إيداع الأوراق المالية.

اضافة اعلان


وكشفت البيانات أن عدد الأوراق المالية المملوكة من قبل المستثمرين القطريين بلغ الشهر الماضي حوالي 190 مليون ورقة مالية.


وارتفعت الاستثمارات القطرية في بورصة عمان منذ بداية العام بنسبة 19%، بواقع نحو 100 مليون دينار، في حين بلغ عدد المساهمات الاستثمارية القطرية في ملكية الأوراق المالية 401 ألف مساهمة خلال الفترة ذاتها.


وأظهرت الإحصاءات الصادرة عن بورصة عمان أن نسبة مساهمة المستثمرين غير الأردنيين في الشركات المدرجة في البورصة في نهاية آب الماضي بلغت حوالي 46.8% من إجمالي القيمة السوقية.


وأوضحت أن قيمة الأسهم المشتراة من قبل المستثمرين غير الأردنيين، والتي تمت من خلال التداول في البورصة منذ بداية العام وحتى نهاية آب الماضي، بلغت 183 مليون دينار، مُشكّلة ما نسبته 13.8% من حجم التداول الكلي في بورصة عمان.

 
 
gnews

أحدث الأخبار

ن

أخبار محلية أمانة عمان تواصل أعمال التعبيد الليلي لعدد من الشوارع الرئيسية

ب

أخبار محلية "المؤسسة التعاونية": تأسيس صندوق تمويلي لدعم التعاونيات

ل

أخبار الشركات مدارس أردنية تبتكر حلولًا لمكافحة التدخين… وتفوز في مسابقة وطنية

ل

اقتصاد محلي 633 مليون دينار حجم الاستثمارات القطرية في بورصة عمان

ا

أخبار محلية ارتفاع حالات تسمم الطلبة في إربد إلى 42 والصحة تكشف عن السبب

ل

أخبار محلية الاتحاد الأوروبي يقدّم 250 مليون يورو مساعدات مالية للأردن

ا

أخبار محلية مندوبا عن الملك وولي العهد.. العيسوي يعزي عشيرة المهيرات

ل

أخبار محلية الأردن يتقدم إلى المرتبة 65 عالميًا في مؤشر الابتكار العالمي



 
 



الأكثر مشاهدة