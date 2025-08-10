الأحد 2025-08-10 10:27 ص
 

قبل أن تُقلع الطائرة... هكذا تضمن وصول أمتعتك بأمان!

الأحد، 10-08-2025 09:46 ص

الوكيل الإخباري-   يحذر خبراء السفر من أن ربط شرائط ملونة بالأمتعة لتسهيل التعرف عليها قد يؤدي إلى مشاكل في المطارات، إذ يمكن أن تتشابك هذه الشرائط بمعدات المناولة، مما يتسبب في تأخيرات أو تلف وفقدان الحقائب، بحسب ما نقلته صحيفة ميرور البريطانية.

وشهدت بعض الحوادث، خصوصًا مع ركاب شركة "رايان إير"، توترات بسبب رسوم الأمتعة، ما يزيد أهمية الحذر عند تجهيز الحقائب.


وينصح الخبراء باستخدام بطاقات تعريف أو اختيار حقائب ذات ألوان أو نقوش بارزة كبديل أكثر أمانًا. ويقول خبير السفر غاريث لويلين إن الحقائب ذات التصاميم الفريدة، مثل الأحمر أو الأصفر أو المخطط، تسهل التعرف عليها وتقلل من فرص الخطأ أو الخلط.


هذا الأسلوب لا يسهل فقط استلام الحقائب بسرعة، بل يحمي أيضًا الممتلكات القيّمة، خاصة للمسافرين بمعدات خاصة مثل لاعبي الجولف.


اختيار حقيبة مميزة قد يبدو تفصيلًا بسيطًا، لكنه ينعكس على راحة المسافر وسلاسة رحلته من لحظة الوصول إلى المطار.

 

ارم نيوز 

 
 
