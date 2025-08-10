قبل أن تُقلع الطائرة... هكذا تضمن وصول أمتعتك بأمان!

وشهدت بعض الحوادث، خصوصًا مع ركاب شركة "رايان إير"، توترات بسبب رسوم الأمتعة، ما يزيد أهمية الحذر عند تجهيز الحقائب.
وينصح الخبراء باستخدام بطاقات تعريف أو اختيار حقائب ذات ألوان أو نقوش بارزة كبديل أكثر أمانًا. ويقول خبير السفر غاريث لويلين إن الحقائب ذات التصاميم الفريدة، مثل الأحمر أو الأصفر أو المخطط، تسهل التعرف عليها وتقلل من فرص الخطأ أو الخلط.
هذا الأسلوب لا يسهل فقط استلام الحقائب بسرعة، بل يحمي أيضًا الممتلكات القيّمة، خاصة للمسافرين بمعدات خاصة مثل لاعبي الجولف.
اختيار حقيبة مميزة قد يبدو تفصيلًا بسيطًا، لكنه ينعكس على راحة المسافر وسلاسة رحلته من لحظة الوصول إلى المطار.
-
أخبار متعلقة
-
بدون كيماويات: 7 طرق طبيعية لتعطير ثلاجتك
-
ركاب معلقون وإصابات حرجة بانهيار تلفريك في روسيا - فيديو
-
هبوط غير متوقع لمنطاد فوق مدرسة في بريستول يثير الذعر (فيديو)
-
سائق مغربي يتفاجأ بعشرات الأشخاص يواجهون الموت داخل شاحنته
-
من هو جاسوس الاستخبارات المركزية الأمريكية الذي أحبط مشروع تايوان النووي؟
-
عريس مصري يتلقى في يوم عرسه هدية من السيسي
-
أكثر أسباب الموت غرابة وخطورة
-
هدايا التوجيهي 2025.. بين الرمزيات المؤثرة والتقنيات الذكية