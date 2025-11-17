الإثنين 2025-11-17 10:56 ص
 

أتمّ حفظ القرآن.. عائلة تركية تحتفل بابنها بطريقة مؤثرة (فيديو)

فا
تعبيرية
 
الإثنين، 17-11-2025 09:18 ص

الوكيل الإخباري-   احتفلت عائلة تركية بابنها بعد إتمامه حفظ القرآن الكريم في موكب مبهج لفت الأنظار على وسائل التواصل الاجتماعي. وجابت العائلة الشوارع احتفالًا بإنجاز طفلهم، وسط تفاعل المارة وتبادل التهاني.

اضافة اعلان


ووثق مقطع فيديو انتشارًا واسعًا للصبي وهو يستقل سيارة احتفالية مرتديًا الزي الإسلامي ويحمل العلم التركي، بينما بدت على وجهه ملامح الفخر والسعادة. وقد حصد الفيديو آلاف التفاعلات والتعليقات الإيجابية، ودعا الكثيرون للصبي بمزيد من التوفيق والنجاح.


وتنوّعت التعليقات بين الإشادة بما حققه الصبي، وبين عبارات التهنئة مثل: "هنيئًا لك بهذا الشرف العظيم" و "أحفاد أتاتورك أكيد سعداء بك".

 

 

 

 

ارم نيوز 

 

 
 
gnews

أحدث الأخبار

قل

فن ومشاهير هذا ما فعله وائل جسار مع أحد ذوي الاحتياجات الخاصة خلال حفله - فيديو

ايسوزو الأردن تنظّم ندوة متخصصة لعملائها حول أهمية الصيانة الدورية وقطع الغيار الأصلية

أخبار الشركات ايسوزو الأردن تنظّم ندوة متخصصة لعملائها حول أهمية الصيانة الدورية وقطع الغيار الأصلية

لار

فيديو الوكيل ازدياد شكاوى التشحيط والمضايقات امام مدارس البنات

ع7

فن ومشاهير بسمة بوسيل تكشف تفاصيل انفصالها عن تامر حسني لأول مرة

العاصمة عمان

أخبار محلية %3.6 نسبة تراجع عدد الأردنيين المغادرين لغايات السياحة حتى أيلول

تعبيرية

خاص بالوكيل ارتفاع ظاهرة التشحيط ومضايقة الطالبات يثيران قلق الأردنيين… ومطالبات بحملة أمنية شاملة

بنك الإسكان راعي لمعرض التكنولوجيا الرقمية والتطبيقات الذكية " Smartech 2025"بنسخته الثانية

أخبار الشركات بنك الإسكان راعي لمعرض التكنولوجيا الرقمية والتطبيقات الذكية " Smartech 2025"بنسخته الثانية

الدفاع المدني

أخبار محلية حادث سير يتسبب بأُثر مروري ملموس اسفل جسر البيبسي



 
 





الأكثر مشاهدة