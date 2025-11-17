أتمّ حفظ القرآن.. عائلة تركية تحتفل بابنها بطريقة مؤثرة (فيديو)

الوكيل الإخباري- احتفلت عائلة تركية بابنها بعد إتمامه حفظ القرآن الكريم في موكب مبهج لفت الأنظار على وسائل التواصل الاجتماعي. وجابت العائلة الشوارع احتفالًا بإنجاز طفلهم، وسط تفاعل المارة وتبادل التهاني.

ووثق مقطع فيديو انتشارًا واسعًا للصبي وهو يستقل سيارة احتفالية مرتديًا الزي الإسلامي ويحمل العلم التركي، بينما بدت على وجهه ملامح الفخر والسعادة. وقد حصد الفيديو آلاف التفاعلات والتعليقات الإيجابية، ودعا الكثيرون للصبي بمزيد من التوفيق والنجاح.



وتنوّعت التعليقات بين الإشادة بما حققه الصبي، وبين عبارات التهنئة مثل: "هنيئًا لك بهذا الشرف العظيم" و "أحفاد أتاتورك أكيد سعداء بك".

