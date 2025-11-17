فيديو يثير الجدل.. محاولة سرقة تنتهي بسقوط مروع للص في مصر

الوكيل الإخباري- أثار مقطع فيديو متداول في مصر جدلًا واسعًا بعد توثيق سقوط شخص من الطابق الخامس أثناء محاولته تسلق واجهة مبنى في منطقة الحرفيين. ويظهر الرجل في الفيديو وهو يزحف على الواجهة وصولاً للطابق الخامس محاولًا دخول شقة، قبل أن يفقد توازنه ويسقط بشكل مروع أمام عدد من الشهود.

وأبدى رواد مواقع التواصل استغرابهم من تمكنه من التسلق في وضح النهار وسط وجود أشخاص اكتفوا بالتصوير دون التدخل. كما شكك آخرون في صحة الفيديو أو في كون الحادث محاولة سرقة من الأساس، بينما رأى البعض أن عدم إنقاذه زاد من غموض الواقعة.



ولم تصدر السلطات المصرية أي تعليق رسمي حتى الآن، فيما يتواصل تداول الفيديو على منصات التواصل الاجتماعي.