الإثنين 2025-11-17 10:57 ص
 

فيديو يثير الجدل.. محاولة سرقة تنتهي بسقوط مروع للص في مصر

ام
من الفيديو
 
الإثنين، 17-11-2025 09:08 ص

الوكيل الإخباري-   أثار مقطع فيديو متداول في مصر جدلًا واسعًا بعد توثيق سقوط شخص من الطابق الخامس أثناء محاولته تسلق واجهة مبنى في منطقة الحرفيين. ويظهر الرجل في الفيديو وهو يزحف على الواجهة وصولاً للطابق الخامس محاولًا دخول شقة، قبل أن يفقد توازنه ويسقط بشكل مروع أمام عدد من الشهود.

اضافة اعلان

 

وأبدى رواد مواقع التواصل استغرابهم من تمكنه من التسلق في وضح النهار وسط وجود أشخاص اكتفوا بالتصوير دون التدخل. كما شكك آخرون في صحة الفيديو أو في كون الحادث محاولة سرقة من الأساس، بينما رأى البعض أن عدم إنقاذه زاد من غموض الواقعة.


ولم تصدر السلطات المصرية أي تعليق رسمي حتى الآن، فيما يتواصل تداول الفيديو على منصات التواصل الاجتماعي.

 

 

 

 

24 

 
 
gnews

أحدث الأخبار

قل

فن ومشاهير هذا ما فعله وائل جسار مع أحد ذوي الاحتياجات الخاصة خلال حفله - فيديو

ايسوزو الأردن تنظّم ندوة متخصصة لعملائها حول أهمية الصيانة الدورية وقطع الغيار الأصلية

أخبار الشركات ايسوزو الأردن تنظّم ندوة متخصصة لعملائها حول أهمية الصيانة الدورية وقطع الغيار الأصلية

لار

فيديو الوكيل ازدياد شكاوى التشحيط والمضايقات امام مدارس البنات

ع7

فن ومشاهير بسمة بوسيل تكشف تفاصيل انفصالها عن تامر حسني لأول مرة

العاصمة عمان

أخبار محلية %3.6 نسبة تراجع عدد الأردنيين المغادرين لغايات السياحة حتى أيلول

تعبيرية

خاص بالوكيل ارتفاع ظاهرة التشحيط ومضايقة الطالبات يثيران قلق الأردنيين… ومطالبات بحملة أمنية شاملة

بنك الإسكان راعي لمعرض التكنولوجيا الرقمية والتطبيقات الذكية " Smartech 2025"بنسخته الثانية

أخبار الشركات بنك الإسكان راعي لمعرض التكنولوجيا الرقمية والتطبيقات الذكية " Smartech 2025"بنسخته الثانية

الدفاع المدني

أخبار محلية حادث سير يتسبب بأُثر مروري ملموس اسفل جسر البيبسي



 
 





الأكثر مشاهدة