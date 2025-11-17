الإثنين 2025-11-17 08:42 م
 

دار الإفتاء المصرية: فوائد البنوك "حلال" ولا علاقة بها بالربا

دار الإفتاء المصرية: فوائد البنوك "حلال" ولا علاقة بها بالربا
دار الإفتاء المصرية: فوائد البنوك "حلال" ولا علاقة بها بالربا
 
الإثنين، 17-11-2025 08:14 م
الوكيل الإخباري-  ما حكم التعامل مع البنوك؟ .. سؤال متكرر تتلقاه دار الإفتاء المصرية في محاولة لتبيان الرأي الشرعي حول الاقتراض أو الإيداع والانتفاع بأرباحها.اضافة اعلان


وفي ردها حسمت لجنة الفتوى الشرعية بدار الإفتاء المصرية الرأي الشرعي في تلك المسألة قائلة: "يجوز شرعًا التعامل مع البنوك، وأخذ الفوائد منها، والإنفاق منها في جميع وجوه النفقة الجائزة من غير حرج".

وأوضحت اللجنة، في بيان فتواها "أن ما استقر عليه العمل والفتوى في مصر أن أعمال البنوك من قبيل التمويل، والاستثمار، وإذا كان الأمر كذلك فليست الفوائد حرامًا؛ لأنها ليست فوائد قروض، وإنما هي عبارة عن أرباح ناتجة عن عقود تحقق مصالح أطرافها، ولا علاقة لها بالربا، الذي أجمع الفقهاء على حرمته".

الأهرام
 
 
gnews

أحدث الأخبار

ب

طب وصحة نصائح ذهبية لأسنان بيضاء مثالية

مندوبا عن الملك وولي العهد .. العيسوي يعزي بوفاة شقيقة سفير دولة فلسطين

أخبار محلية مندوبا عن الملك وولي العهد .. العيسوي يعزي بوفاة شقيقة سفير دولة فلسطين

الملكة تلتقي بسيدات من المفرق وتشاركهن الغداء في أم الجمال

أخبار محلية الملكة تلتقي بسيدات من المفرق وتشاركهن الغداء في أم الجمال

ب

فلسطين غوتيريش يدعو إلى تحويل وقف إطلاق النار في غزة لسلام دائم

دار الإفتاء المصرية: فوائد البنوك "حلال" ولا علاقة بها بالربا

منوعات دار الإفتاء المصرية: فوائد البنوك "حلال" ولا علاقة بها بالربا

ا

شؤون برلمانية "عزم النيابية" تبحث تطوير آليات العمل البرلماني وتطلق مبادرة للتواصل مع الشباب

ب

فلسطين بن غفير يهدد باعتقال عباس.. "أنا سأتولى أمره"

رئيس البرتغال يتحدث عن طرد كريستيانو الأخير

عربي ودولي رئيس البرتغال يتحدث عن طرد كريستيانو رونالدو



 
 





الأكثر مشاهدة