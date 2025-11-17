دار الإفتاء المصرية: فوائد البنوك "حلال" ولا علاقة بها بالربا

وفي ردها حسمت لجنة الفتوى الشرعية بدار الإفتاء المصرية الرأي الشرعي في تلك المسألة قائلة: "يجوز شرعًا التعامل مع البنوك، وأخذ الفوائد منها، والإنفاق منها في جميع وجوه النفقة الجائزة من غير حرج".
وأوضحت اللجنة، في بيان فتواها "أن ما استقر عليه العمل والفتوى في مصر أن أعمال البنوك من قبيل التمويل، والاستثمار، وإذا كان الأمر كذلك فليست الفوائد حرامًا؛ لأنها ليست فوائد قروض، وإنما هي عبارة عن أرباح ناتجة عن عقود تحقق مصالح أطرافها، ولا علاقة لها بالربا، الذي أجمع الفقهاء على حرمته".
الأهرام
-
