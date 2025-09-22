انتهاء أعمال المرحلة الثالثة من مشروع تأهيل طريق معان - المدورة

وشمل المشروع، الذي نُفذ على ثلاث مراحل، إعادة تأهيل 90 كلم من الطريق الدولي، الذي يربط المملكة بالسعودية.
وشملت أعمال المشروع في هذه المرحلة إعادة تعبيد الطريق ابتداءً من حدود منطقة المدورة باتجاه مدينة معان، بطول 27 كلم وبعرض 8-10 أمتار.
ويخدم الطريق شريحة واسعة من مستخدمي النقل، بمن في ذلك الحجاج والمعتمرون والزوار من وإلى المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى حركة الشاحنات والنقل التجاري.
ويهدف المشروع إلى رفع مستوى السلامة المرورية وتحسين كفاءة البنية التحتية، مما يسهم في تقليل الحوادث وتسهيل حركة التنقل بين جنوب المملكة والمنافذ الحدودية، لا سيما منفذ المدورة.
وقد تم تنفيذ أعمال المرحلة الثالثة من المشروع بإشراف مباشر من مديرية أشغال محافظة العقبة، وبتمويل من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية.
وأكدت الوزارة في بيانها أن الطريق أصبح أكثر أمانًا وجاهزية لخدمة حركة النقل البري، مشيرة إلى التزامها بمواصلة تنفيذ مشاريع الطرق الحيوية بما يعزز من كفاءة شبكة النقل الوطني ويدعم التنمية في المحافظات.
-
أخبار متعلقة
-
إدارة مكافحة المخدرات تتعامل مع ثماني قضايا نوعية
-
تخريج المشاركين بمعسكر "حل المشكلات بتكنولوجيا المعلومات" بإربد
-
إعفاء السياح الأجانب من رسوم تأشيرة المغادرة وختم الجوازات في واحة أيلة
-
أمانة عمّان تطلق برنامج " قادة المستقبل"
-
الفراية: الحكومة تعتزم زيادة مخصصات المراكز الحدودية العام المقبل
-
الفايز يعقد الجولة الثانية من المشاورات السياسية مع أوزبكستان
-
بيان صادر عن المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي
-
الأردن يقلص فجوة الأجور بين الجنسين إلى 7.3%