الإثنين 2025-09-22 01:57 م
 

انتهاء أعمال المرحلة الثالثة من مشروع تأهيل طريق معان - المدورة

طريق معان - المدورة
طريق معان - المدورة
 
الإثنين، 22-09-2025 01:26 م
الوكيل الإخباري-   أنهت وزارة الأشغال العامة والإسكان، أعمال الحزمة الثالثة والأخيرة من مشروع إعادة تأهيل وصيانة طريق معان - المدورة، والذي يُعد من الطرق الحيوية والاستراتيجية في المملكة.اضافة اعلان


وشمل المشروع، الذي نُفذ على ثلاث مراحل، إعادة تأهيل 90 كلم من الطريق الدولي، الذي يربط المملكة بالسعودية.

وشملت أعمال المشروع في هذه المرحلة إعادة تعبيد الطريق ابتداءً من حدود منطقة المدورة باتجاه مدينة معان، بطول 27 كلم وبعرض 8-10 أمتار.

ويخدم الطريق شريحة واسعة من مستخدمي النقل، بمن في ذلك الحجاج والمعتمرون والزوار من وإلى المملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى حركة الشاحنات والنقل التجاري.

ويهدف المشروع إلى رفع مستوى السلامة المرورية وتحسين كفاءة البنية التحتية، مما يسهم في تقليل الحوادث وتسهيل حركة التنقل بين جنوب المملكة والمنافذ الحدودية، لا سيما منفذ المدورة.

وقد تم تنفيذ أعمال المرحلة الثالثة من المشروع بإشراف مباشر من مديرية أشغال محافظة العقبة، وبتمويل من الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية.

وأكدت الوزارة في بيانها أن الطريق أصبح أكثر أمانًا وجاهزية لخدمة حركة النقل البري، مشيرة إلى التزامها بمواصلة تنفيذ مشاريع الطرق الحيوية بما يعزز من كفاءة شبكة النقل الوطني ويدعم التنمية في المحافظات.
 
 
gnews

أحدث الأخبار

هيئة شباب كلنا الأردن فرع إربد تعلن بدء التسجيل في دورات متخصصة

أخبار محلية تخريج المشاركين بمعسكر "حل المشكلات بتكنولوجيا المعلومات" بإربد

يقغ

تكنولوجيا VPN: سلاحك السري لتصفح أسرع وأكثر أمانًا

سلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة

أخبار محلية إعفاء السياح الأجانب من رسوم تأشيرة المغادرة وختم الجوازات في واحة أيلة

إضراب عام في إيطاليا لرفض المجازر الإسرائيلية على غزة

فلسطين إضراب عام في إيطاليا لرفض المجازر الإسرائيلية على غزة

طريق معان - المدورة

أخبار محلية انتهاء أعمال المرحلة الثالثة من مشروع تأهيل طريق معان - المدورة

أمانة عمّان تطلق برنامج " قادة المستقبل"

أخبار محلية أمانة عمّان تطلق برنامج " قادة المستقبل"

وزير الداخلية مازن الفراية

أخبار محلية الفراية: الحكومة تعتزم زيادة مخصصات المراكز الحدودية العام المقبل

التقى أمين عام وزارة الخارجية وشؤون المغتربين السفير ضيف الله الفايز، اليوم في مقر الوزارة، نائب وزير خارجية أوزبكستان بهرمان أعلاييف. وترأس الفايز مع نائب وزير الخارجية الأوزبكي الجولة الثانية من ال

أخبار محلية الفايز يعقد الجولة الثانية من المشاورات السياسية مع أوزبكستان



 
 





الأكثر مشاهدة