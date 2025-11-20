اتفاقية تعاون بين مركزي تصميم الألبسة الأردني والكفايات في جامعة فلسطين التقنية

وأكد رئيس هيئة مديري المركز وممثل قطاع الألبسة والمحيكات في غرفة صناعة الأردن، إيهاب قادري، أهمية التعاون وتبادل الخبرات في مجال الألبسة والمحيكات، مما ينعكس إيجابياً على القطاع في الجانبين الأردني والفلسطيني.
وأكد المدير التنفيذي لمركز تصميم الألبسة، حسان النسور أن هذه الاتفاقية تأتي ضمن خطط ورؤية المركز في تعزيز الشراكات الخارجية، مشيراً إلى أن التعاون يسهم في رفع كفاءة البرامج التدريبية وتطويرها.
ولفت إلى أن الاتفاقية ستسهم في تعزيز التعاون الأكاديمي والثقافي والتدريبي بين الطرفين، وتطوير مهارات تعليمية ومهنية تخدم الطلبة والمتدربين وتواكب احتياجات سوق العمل، وتؤكد على التزام الطرفين بخلق تعاون فعال ومستدام يسهم في دعم قطاع الألبسة والمحيكات، وتمكين الطاقات الإبداعية، وبناء جيل جديد قادر على المنافسة إقليمياً ودوليا.
وحضر التوقيع، مدير مركز الكفايات لتصميم الأزياء في جامعة فلسطين التقنية خضوري، سامر صعبي.
-
أخبار متعلقة
-
إعلان قائمة النشامى للمشاركة في كأس العرب فيفا 2025
-
تحذير صادر عن مؤسسة المتقاعدين العسكريين والمحاربين القدماء
-
رئيس مجلس الأعيان ينعى العين السابق جمال حديثه الخريشا
-
المركز الوطني للبحوث الزراعية يوقّع 6 اتفاقيات لتعزيز الابتكار الزراعي
-
معالي جمال الخريشا في ذمة الله
-
الملتقى الأردني السوري للاتصالات والتكنولوجيا ينطلق اليوم في دمشق
-
اختتام فعاليات مؤتمر ومعرض التقدم والابتكار والتكنولوجيا بالأمن السيبراني C8 2025
-
مؤسسات أردنية تحتفي بيوم الطفل العالمي