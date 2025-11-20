اتفاقية تعاون بين مركزي تصميم الألبسة الأردني والكفايات في جامعة فلسطين التقنية

الوكيل الإخباري- وقع مركز تصميم الألبسة وخدمات التدريب الذي تملكه المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية جيدكو، ومركز الكفايات في جامعة فلسطين التقنية خضوري طولكرم، اتفاقية تعاون لتعزيز الشراكات الاستراتيجية وتطوير الخدمات ومجالات العمل وتبادل الخبرات، بين الأردن وفلسطين.

اضافة اعلان



وأكد رئيس هيئة مديري المركز وممثل قطاع الألبسة والمحيكات في غرفة صناعة الأردن، إيهاب قادري، أهمية التعاون وتبادل الخبرات في مجال الألبسة والمحيكات، مما ينعكس إيجابياً على القطاع في الجانبين الأردني والفلسطيني.



وأكد المدير التنفيذي لمركز تصميم الألبسة، حسان النسور أن هذه الاتفاقية تأتي ضمن خطط ورؤية المركز في تعزيز الشراكات الخارجية، مشيراً إلى أن التعاون يسهم في رفع كفاءة البرامج التدريبية وتطويرها.



ولفت إلى أن الاتفاقية ستسهم في تعزيز التعاون الأكاديمي والثقافي والتدريبي بين الطرفين، وتطوير مهارات تعليمية ومهنية تخدم الطلبة والمتدربين وتواكب احتياجات سوق العمل، وتؤكد على التزام الطرفين بخلق تعاون فعال ومستدام يسهم في دعم قطاع الألبسة والمحيكات، وتمكين الطاقات الإبداعية، وبناء جيل جديد قادر على المنافسة إقليمياً ودوليا.