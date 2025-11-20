الجمعة 2025-11-21 03:48 م
 

الرئيس الفلسطيني يشكر الملك على دعمه المستمر للقضية الفلسطينية

جانب من اللقاء
 
الخميس، 20-11-2025 09:36 م

الوكيل الإخباري- استقبل الرئيس الفلسطيني محمود عباس، مساء الخميس، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، أمين عام الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية حسين الشبلي، بحضور السفير الأردني لدى فلسطين عصام البدور.

واستعرض أمين عام الهيئة، المشاريع التي تقوم بها الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية بتنفيذها لدعم الشعب الفلسطيني، وإدخال المساعدات للتخفيف من معاناته، خاصة في قطاع غزة، وذلك بتوجيهات حثيثة من قبل جلالة الملك عبد الله الثاني، الذي يؤكد تقديم الدعم الكامل للشعب الفلسطيني وقيادته وصولا إلى نيل الحرية والاستقلال.


من جانبه، شكر عباس، جلالة الملك عبد الله، والشعب الأردني الشقيق، على الدعم المتواصل والدائم للقضية الفلسطينية في كافة المجالات، مثمناً الدور الكبير الذي تلعبه الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية في دعم الشعب الفلسطيني، ومؤسسات الدولة الأردنية في تقديم الخدمات الطبية في قطاع غزة والضفة الغربية وعلاج الجرحى والعمل على التخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني، مؤكداً أهمية إزالة المعيقات الإسرائيلية لسرعة إدخال المساعدات الإنسانية لشعبنا في القطاع الذي يعاني ظروفاً صعبة للغاية.


وأعرب عباس عن تقدير الشعب الفلسطيني الكبير، للمواقف الأردنية الأخوية الداعمة للحقوق الفلسطينية ودعم صمود الشعب الفلسطيني على أرضه، مثمناً مواقف الملك عبد الله الثاني وولي عهده الأمير الحسين بن عبد الله الرافضة للتهجير والداعمة للحق الفلسطيني لتجسيد استقلال فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية، ودور الأردن في الحفاظ على المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس الشريف في ظل الوصاية الهاشمية.

 
 
