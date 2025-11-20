نائب السفير الهولندي يزور مركز اكساب للتنمية المستدامة بإربد

10:30 م

الوكيل الإخباري- زار نائب السفير الهولندي في الأردن بير دي فريس يرافقه وفد من السفارة الهولندية وممثلين عن البرنامج الأوروبي الإقليمي للتنمية والحماية لدعم الأردن ولبنان وجمعية إنقاذ الطفل/ الأردن اليوم، مركز اكساب للتنمية المستدامة بإربد، للاطلاع على أنشطة مشروع المسارات الآمنة والمستدامة للحد من عمل الأطفال. اضافة اعلان





وتخللت الزيارة، تنفيذ أنشطة ميدانية شاملة ضمن إطار المشروع الذي يهدف إلى تعزيز حماية الأطفال وخلق بيئة آمنة وداعمة لهم داخل المجتمع المحلي، حيث شهد اليوم المفتوح للأطفال تنفيذ مجموعة من الأنشطة الحركية والتفاعلية، والتي تضمنت فقرات للرسم والتلوين وألعاب جماعية ترفيهية وتربوية هادفة، كما شملت أنشطة فنية تعبيرية هدفت إلى تعزيز الثقة بالنفس وتنمية مهارات التواصل لدى الأطفال بطريقة إيجابية وآمنة.



كما تم تنفيذ جلسة توعوية تستهدف مقدمي الرعاية، والتي ركزت على حماية الطفل وأهمية التعليم كحق أساسي لكل طفل وعلى المخاطر المرتبطة بعمل الأطفال وآثارها السلبية على نموهم النفسي والجسدي والاجتماعي، وتناولت الجلسة دور الأسرة في حماية الأطفال وسبل توفير بيئة آمنة وداعمة تضمن استمراريتهم في التعليم وتحميهم من جميع أشكال الاستغلال، وتعزيز وعي مقدمي الرعاية بمسؤولياتهم التربوية والاجتماعية تجاه أبنائهم.



يشار إلى أن هذا المشروع ينفذ من قبل مركز اكساب للتنمية المستدامة في محافظة إربد بالشراكة مع مؤسسة إنقاذ الطفل الأردن ومركز العدل للمساعدة القانونية، وبدعم من البرنامج الأوروبي الإقليمي للتنمية والحماية لدعم الأردن ولبنان.

