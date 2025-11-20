النشامى يستعد للمشاركة في كأس العرب قبل الاستحقاق الأهم بتاريخ الكرة الأردنية

10:03 م

الوكيل الإخباري- يستعد المنتخب الوطني لكرة القدم للمشاركة في منافسات كأس العرب 2025 التي ستقام في قطر الشهر المقبل.





وينشد النشامى الظهور بنتائج جيدة والسعي للفوز بالبطولة بهدف تحقيق إنجاز يرفع اسم المنتخب قبل خوض الاستحقاق الأهم في تاريخ كرة القدم الأردنية وهو المشاركة في كأس العالم 2026.



وقد أسفرت قرعة البطولة عن وقوع النشامى في المجموعة الثالثة إلى جانب كل من مصر والإمارات، إضافة إلى الفائز من مواجهة الكويت وموريتانيا.



ويأتي هذا الحدث كفرصة ثمينة للنشامى لاستعراض قدراتهم واستعدادهم الجماعي، خاصة بعد سلسلة من المباريات القوية في آخر توقفين دوليين حيث خاض النشامى مواجهات أمام منتخبات من القارتين الأوروبية والإفريقية استعدادا لكأسي العرب والعالم.



ويعوّل مدرب المنتخب والجهاز الفني على الروح العالية لدى اللاعبين والتجربة المكتسبة من التصفيات، للعمل على تقديم أداء يعكس أهمية البطولة، بالإضافة للوقوف على مستوى اللاعبين وتجربة أكبر عدد ممكن منهم قبل الثبات على التشكيلة التي ستشارك في كأس العالم العام المقبل.