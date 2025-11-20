الجمعة 2025-11-21 03:46 م
 

افتتاح مهرجان زعفران الأردن الثاني بالمفرق

الخميس، 20-11-2025 10:18 م
الوكيل الإخباري-  افتتح مدير عام مؤسسة الإقراض الزراعي، المهندس محمد دوجان، اليوم الخميس، مهرجان زعفران الأردن الثاني ومعرض المنتجات الريفية في منطقة دَخل بمحافظة المفرق.


وأكد دوجان أن المهرجان يشكّل رسالة واضحة بأن الريف الأردني يمتلك مقومات قادرة على الوصول إلى الأسواق وفتح آفاق جديدة أمام منتجاته، بما يسلّط الضوء على إبداعات المجتمعات الريفية.

وأضاف أن التوجّه نحو الزراعات غير التقليدية أصبح ضرورة، لما تمثله من رافد مهم لزيادة الإنتاج وتحسين دخل المزارعين وتعزيز مرونة القطاع الزراعي في مواجهة التحديات المناخية والمائية.

وأوضح دوجان أهمية الدور الحكومي، ممثلاً بوزارة الزراعة وأذرعها المختلفة، في دعم القطاع الزراعي استناداً إلى توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني، التي تؤكد تعزيز الأمن الغذائي وتمكين المجتمعات الريفية وتحديث قطاع الزراعة ضمن إطار رؤية التحديث الاقتصادي.

وأشارت مديرة زراعة المفرق، الدكتورة إنعام المشاقبة، إلى أن إقامة مثل هذه المهرجانات يوفّر فرصة لنشر الثقافة الزراعية، ويعزز التسويق وعرض المنتجات الريفية، ما يسهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية للقطاع الزراعي، ويتيح تبادل الخبرات وتعزيز الوعي الزراعي والغذائي.

وقال مؤسس مزرعة زعفران الأردن، عادل صبح، إن مهرجان زعفران الأردن الثاني يوجّه رسالة مفادها أن الأردن قادر على خلق قصص نجاح جديدة، وتحويل الأفكار الصغيرة إلى مشاريع وطنية.

ودعا إلى التوسع في زراعة الزعفران لما يسهم به هذا التوجه في استثمار الأراضي الزراعية وتوفير فرص عمل لأبناء الوطن.
 
 
