غرفة صناعة إربد تطلق فعاليات الهاكاثون المجتمعي الشامل

وتهدف الفعالية لتعزيز الاندماج المجتمعي وتطوير حلول عملية لتحسين بيئة العمل داخل المدن الصناعية، من خلال جلسات تفاعلية وتصميم مبتكر يعتمد على مشاركة العاملين وأصحاب المصلحة.
وأكد أبو حسان، أنّ الغرفة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير بيئة العمل، انسجامًا مع توجيهات جلالة الملك عبدالله الثاني، التي شددت على تعزيز التشغيل، وتمكين الشباب، وحماية حقوق جميع العاملين الأردنيين والوافدين بوصفهم شركاء في العملية الإنتاجية.
وأشار إلى أن هذا الهاكاثون يشكل منصة تفاعلية تتيح تبادل الخبرات وفهم التحديات اليومية التي تواجه العاملين، وصولًا إلى حلول واقعية قابلة للتطبيق.
وبيّن، أن غرفة صناعة إربد نفذت خلال السنوات الماضية مجموعة من البرامج الهادفة إلى تحسين بيئة العمل وتعزيز السلامة المهنية داخل المنشآت الصناعية، إضافة إلى برامج تدريب متخصصة لرفع مهارات العاملين وربطهم باحتياجات سوق العمل. وأسهمت الغرفة من خلال وحدة دعم التشغيل في مساعدة آلاف الباحثين عن عمل على الاندماج في القطاعات الصناعية والخدمية، بما يعزز التنافسية ويحقق استقرارًا اجتماعيًا داخل المجتمعات الصناعية.
وأعرب أبو حسان عن تقديره لمركز الحياة – راصد ولجميع المشاركين، مؤكدًا استمرار غرفة صناعة إربد في دعم المبادرات الوطنية التي تُعنى بتحسين بيئة العمل، وتعزيز التكامل بين مكونات سوق العمل، وتمكين العاملين كافة، بما يسهم في تطوير القطاع الصناعي ودعم التنمية الاقتصادية في المملكة.
