مصر تدعو إلى تضافر الجهود الدولية لتنفيذ قرار مجلس الأمن بشأن غزة

الوكيل الإخباري- دعت جمهورية مصر العربية إلى ضرورة تضافر الجهود الدولية لضمان تنفيذ قرار مجلس الأمن الأخير، بما يسهم في تثبيت وقف إطلاق النار وفقًا لاتفاق شرم الشيخ للسلام، وضمان تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة. اضافة اعلان





وشدّد وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين، بدر عبد العاطي، خلال اتصال هاتفي مع وزيرة خارجية المملكة المتحدة إيفت كوبر، على أهمية تعزيز العلاقات الثنائية، كما بحث الجانبان مستجدات القضية الفلسطينية والأوضاع في السودان.



وأكّد الوزيران على أهمية الإسراع في تشكيل قوة الاستقرار الدولية في غزة للاضطلاع بمهامها بموجب قرار مجلس الأمن، في إطار عمليات حفظ السلام، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية لسكان القطاع للتغلب على الوضع الإنساني الكارثي.



وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، السفير تميم خلاف، إن الوزيرين استعرضا سبل تطوير العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، وعلى رأسها التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري، إضافة إلى مجالي الطاقة والنقل، كما ناقشا الترتيبات الخاصة بتبادل الزيارات، مؤكدين الحرص المشترك على الارتقاء بالعلاقات إلى آفاق أرحب، وهو ما عكسه الاتصال الذي جرى بين رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء البريطاني في 18 تشرين الثاني الجاري.



وجدد وزير الخارجية تأكيد موقف مصر الثابت بشأن وحدة أراضي الدولة الفلسطينية بين قطاع غزة والضفة الغربية، ورفض أي محاولات لتقسيم القطاع، معربًا عن تطلع القاهرة إلى مشاركة المملكة المتحدة في المؤتمر الدولي لإعادة الإعمار والتعافي المبكر في غزة، المقرر أن تستضيفه مصر.



كما تناول الجانبان خلال الاتصال تطورات الأوضاع في السودان، حيث تبادلا الرؤى إزاء المستجدات، واستعرض عبد العاطي الجهود المصرية في إطار الآلية الرباعية لدعم التهدئة والتوصل إلى وقف إطلاق النار.



وأكد الوزير أهمية تضافر الجهود الإقليمية والدولية لتهيئة الظروف لإطلاق عملية سياسية شاملة تحفظ وحدة السودان وسيادته واستقراره، مشددًا على ضرورة دعم الشعب السوداني ومؤسساته الوطنية والعمل على تحقيق هدنة إنسانية شاملة وضمان نفاذ المساعدات.



من جانبها، أكدت وزيرة الخارجية البريطانية أهمية الدور المصري ضمن الآلية الرباعية، وضرورة استمرار التشاور لخفض التصعيد وتحقيق الهدنة الإنسانية في السودان.