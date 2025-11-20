مدير عام الآثار يتفقد المركز الإقليمي للصيانة والترميم وموقع جرش الأثري

الوكيل الإخباري- قام مدير عام دائرة الآثار العامة الدكتور فوزي أبو دنّة اليوم الخميس بزيارة إلى المركز الإقليمي للصيانة والترميم وموقع جرش الأثري وذلك للاطلاع بشكل مباشر على سير العمل في المشاريع الجارية والبرامج التدريبية والوقوف على واقع الأعمال الفنية والتنفيذية التي تقوم بها فرق الدائرة وشركاؤها في الموقع.

واطّلع أبو دنه خلال الجولة على أحدث أساليب الترميم والصيانة المستخدمة في المركز واستمع من مدير اثار جرش محمد الشلبي إلى شرح حول الإجراءات الفنية المتّبعة في الحفاظ على الموروث الأثري والجهود المبذولة لتطوير قدرات الكوادر الوطنية من خلال البرامج التدريبية المتخصصة التي تعقد بشكل دوري.



كما شملت الزيارة جولة ميدانية في موقع جرش الأثري، مشيدًا بالجهود الكبيرة التي تبذلها فرق دائرة الآثار العامة في الميدان وبالتعاون المثمر مع الشركاء المحليين والدوليين الداعمين لمشاريع الصيانة والترميم والتطوير السياحي مشيراً إلى أن هذه الأعمال تُسهم في تعزيز مكانة جرش كواحد من أهم المواقع الأثرية على المستويين الإقليمي والدولي.