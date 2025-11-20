مدير عام الآثار يتفقد المركز الإقليمي للصيانة والترميم وموقع جرش الأثري

واطّلع أبو دنه خلال الجولة على أحدث أساليب الترميم والصيانة المستخدمة في المركز واستمع من مدير اثار جرش محمد الشلبي إلى شرح حول الإجراءات الفنية المتّبعة في الحفاظ على الموروث الأثري والجهود المبذولة لتطوير قدرات الكوادر الوطنية من خلال البرامج التدريبية المتخصصة التي تعقد بشكل دوري.
كما شملت الزيارة جولة ميدانية في موقع جرش الأثري، مشيدًا بالجهود الكبيرة التي تبذلها فرق دائرة الآثار العامة في الميدان وبالتعاون المثمر مع الشركاء المحليين والدوليين الداعمين لمشاريع الصيانة والترميم والتطوير السياحي مشيراً إلى أن هذه الأعمال تُسهم في تعزيز مكانة جرش كواحد من أهم المواقع الأثرية على المستويين الإقليمي والدولي.
وأكد الدكتور أبو دنّة، أن دائرة الآثار العامة تولي اهتمامًا خاصًا للتدريب والتأهيل المستمر للعاملين في قطاع الآثار، بهدف الارتقاء بمستوى الأداء الفني وضمان استدامة المشاريع، وتعزيز قدرة الكوادر الوطنية على التعامل مع المواقع الحساسة بما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية.
