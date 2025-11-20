الجمعة 2025-11-21 03:51 م
 

طبيب سبعيني يبيع وصفات طبية "فارغة" لمروج مخدرات مقابل 50 دينارًا

الخميس، 20-11-2025 09:02 م
الوكيل الإخباري- كشف الخبير الأمني عمار القضاة عن قضية مثيرة تم ضبطها مؤخرًا من قبل الأجهزة الأمنية، تتعلق بطبيب تجاوز عمره السبعين عامًا قام ببيع وصفة طبية تحتوي على مستحضر طبي يحتوي مواد مخدرة، لكن الوصفة كانت "فارغة" من كمية الدواء.اضافة اعلان


وأوضح القضاة عبر لقاء تلفزيوني أن الطبيب كان يقوم بكتابة الوصفة وختمها، تاركًا فراغًا لكتابة كمية الدواء، ليتولى المريض – الذي تبين لاحقًا أنه مروج مخدرات – تعبئة الوصفة بنفسه. وأكد القضاة أن الطبيب كان يبيع الوصفة للمريض بمبلغ 50 دينارًا.

وأكد القضاة أن الأجهزة الأمنية تمكنت من كشف هذه الممارسات الخطيرة التي تشكل تهديدًا لصحة المجتمع وتعرض المشاركين فيها للمساءلة القانونية، مؤكداً أن هذه الممارسات يقوم بها عدد ضئيل جداً من ضعاف النفوس فقط ولا تمثل الأطباء في المجتمع الأردني.
 
 
