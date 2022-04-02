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السبت، 02-04-2022 10:05 ص

أكثر من 3.5 مليون حالة إدخال لمستشفيات وزارة الصحة العام الماضي

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الوكيل الإخباري - بينت الأرقام الرسمية، أنه سُجل العام الماضي 3 مليون و 788 ألف و79 حالة ادخال في مستشفيات وزارة الصحة.

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وأوضحت الأرقام، التي اطلع عليها "الوكيل الاخباري" أن عدد (الاخراجات الأحياء) خلال العام الماضي وصلت إلى 3 مليون 697 ألف 85 حالة، وعدد (الإخراجات اموات) بلغ 8395 حالة، فيما وصلت نسبة الوفيات من الادخالات 2.2%.


وأشارت الأرقام إلى أن معدل إشغال الاسرّة السنوي وصل إلى 64.6%، فيما بلغ متوسط اقامة المريض باليوم 3.2 يوم .


وسُجل إجراء 86 ألف و 752 عملية جراحية، و79 ألف و445 حالة ولادة ، فيما بلغت زيارات عيادات الاختصاص 33 مليون و116 ألف و73 زيارة.

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