بإطلاق نار في واشنطن .. مقتل اثنين من موظفي السفارة الإسرائيلية

وأكدت الشرطة الأميركية اعتقال المشتبه به في حادث إطلاق النار.
وحسبما ذكرت الشرطة الأميركية، فإن "المشتبه به في حادث مقتل موظفي سفارة إسرائيل بواشنطن هتف (الحرية لفلسطين) خلال اعتقاله".
وقال سفير إسرائيل في الأمم المتحدة، داني دانون، إن "حادث إطلاق النار خارج المتحف اليهودي في واشنطن عمل إرهابي معادٍ للسامية".
ووفق السفارة الإسرائيلية في واشنطن، فإن موظفي السفارة اللذين قُتلا خارج المتحف اليهودي في المدينة "أُطلق عليهما النار من مسافة قريبة".
من جانبه، أكد تيد دويتش، الرئيس التنفيذي للجنة اليهودية الأميركية، في تصريح لـ"ABC News"، أن اللجنة كانت قد نظّمت فعالية في المتحف مساء الأربعاء، مضيفًا: "نشعر بالصدمة من هذا العمل العنيف البشع الذي وقع خارج مكان الحدث".
وبدورها، أكدت وزيرة الأمن الداخلي الأميركي "مقتل اثنين من موظفي السفارة الإسرائيلية في إطلاق نار بالقرب من المتحف اليهودي في واشنطن".
وقالت وسائل إعلام أميركية إن المشتبه به في حادث مقتل موظفي السفارة الإسرائيلية في واشنطن، هتف "الحرية لفلسطين"، وذلك خلال تنفيذه الهجوم.
ووفق شبكة "CBS"، فإن القتيلين هما دبلوماسي إسرائيلي يعمل في السفارة وزوجته، وقد تم إطلاق النار عليهما عند خروجهما من المتحف اليهودي، ويبدو أن الهجوم كان مخططًا له مسبقًا.
وأوضحت الشبكة أن هناك أيضًا مصابين آخرين من بين موظفي السفارة في حادث إطلاق النار.
سكاي نيوز
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