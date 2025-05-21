الصحة العالمية تعتمد قرارا يدين انتهاكات الاحتلال للقطاع الصحي الفلسطيني

الوكيل الإخباري- اعتمدت الجمعية العامة لمنظمة الصحة العالمية، في دورتها الثامنة والسبعين، قراراً بشأن الأوضاع الصحية المتدهورة في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية والجولان السوري المحتل.

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جاء القرار بمبادرة من مملكة البحرين التي قدّمته نيابةً عن المجموعة العربية في جنيف، في ظل تصاعد الجرائم الإسرائيلية بحق القطاع الصحي، واستمرار استهداف المستشفيات والطواقم الطبية، وعرقلة عمل سيارات الإسعاف، ومنع المرضى من التنقل وتلقي العلاج.



ويطالب القرار بإنهاء الحصار المفروض على قطاع غزة، ورفع القيود المفروضة على إدخال الأدوية والمستلزمات الطبية، وضمان حرية حركة المرضى والطواقم، إلى جانب دعم النظام الصحي الفلسطيني وتعزيز قدرته على مواجهة الأزمات المتفاقمة بفعل الاحتلال.



وحظي القرار بتأييد 104 دول، في مقابل معارضة 4 دول فقط هي: ألمانيا، إسرائيل، التشيك، وهنغاريا، فيما امتنعت 14 دولة عن التصويت.