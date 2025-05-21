الصحة العالمية تعتمد قرارا يدين انتهاكات الاحتلال للقطاع الصحي الفلسطيني

جاء القرار بمبادرة من مملكة البحرين التي قدّمته نيابةً عن المجموعة العربية في جنيف، في ظل تصاعد الجرائم الإسرائيلية بحق القطاع الصحي، واستمرار استهداف المستشفيات والطواقم الطبية، وعرقلة عمل سيارات الإسعاف، ومنع المرضى من التنقل وتلقي العلاج.
ويطالب القرار بإنهاء الحصار المفروض على قطاع غزة، ورفع القيود المفروضة على إدخال الأدوية والمستلزمات الطبية، وضمان حرية حركة المرضى والطواقم، إلى جانب دعم النظام الصحي الفلسطيني وتعزيز قدرته على مواجهة الأزمات المتفاقمة بفعل الاحتلال.
وحظي القرار بتأييد 104 دول، في مقابل معارضة 4 دول فقط هي: ألمانيا، إسرائيل، التشيك، وهنغاريا، فيما امتنعت 14 دولة عن التصويت.
ودعا القرار منظمة الصحة العالمية إلى التحرك الفوري واتخاذ إجراءات فعالة لحماية المرافق الصحية والعاملين فيها، والعمل على مكافحة تفشي الأمراض وسوء التغذية، وتوفير الدعم النفسي والاجتماعي للفئات المتضررة من العدوان والاحتلال.
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