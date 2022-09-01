إصابة طفلة بسقوط باب مدرسة عليها في البادية الشمالية

الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة

تعرضت طفلة لإصابة بعد سقوط باب مدرسة عليها في البادية الشمالية صباح اليوم الخميس وفق ما أكده شهود عيان لموقع "الوكيل الإخباري" .

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بدوره أكد مدير مديرية تربية البادية الشمالية الشرقية في وزارة التربية والتعليم محمد الهرش أن الحادثة كانت بسيطة وأن الطفلة كانت برفقة والدتها والتي تعمل معلمة في ذات المدرسة .



وأضاف الهرش لـ "الوكيل الإخباري" أنه تم نقل الطفلة إلى المستشفى وحالتها الصحية جيدة مشيراً أن الحادثة وقعت عند الساعة السابعة صباحاً وخارج أوقات الدوام.



وأكد الهرش أنه تابع الحادثة فور وقوعها وتواصل مع ولي أمر الطفلة للإطمئنان على صحتها .

