الجمعة 14-01-2022
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الجمعة، 14-01-2022 07:46 م

الارصاد: هطول الأمطار مستمر وتساقط الثلوج حتى الاحد

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الوكيل الإخباري - قال مدير إدارة الأرصاد الجوية، رائد رافد آل خطاب ، إن هطول الأمطار لن يتوقف حتى صباح الاثنين المقبل.

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وبين آل خطاب، أن الأجواء يوم غدٍ السبت، ستكون باردة جداً، ومن المتوقع أن تشتد الهطولات المطرية، ما يسبب تشكل السيول في المناطق المنخفضة، وتتساقط الهطولات الثلجية على المرتفعات الجنوبية، في جبال الشراة والمزار الجنوبي ووادي موسى ورأس النقب. 


وأوضح أن الامطار تستمر حتى يوم الاحد، ويبقى خطر تشكل السيول قائماً، إلى جانب تساقط زخات من الثلوج على مرتفعات الطفيلة والمزار الجنوبي والشوبك ووادي موسى وقرى النعيمات ورأس النقب.


وأضاف أنه مع نهار الاثنين يتوقف الهطول، مع بقاء البرد الشديد. 

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