التنمية الاجتماعية : عمل الحضانات مستمر

الوكيل الإخباري - جدّد الناطق الاعلامي باسم وزارة التنمية الاجتماعية، اشرف خريس على أنه لا قرار حكومي بعد بتعليق عمل الحضانات في المملكة .
واشار خريس في تصريح صحفي الأربعاء، وصل "الوكيل الإخباري" ، بأن عمل الحضانات مستمر، وفق الشروط والبرتوكول الصحي المعد لهذه الغاية بالتعاون ما بين وزارتي التنمية الاجتماعية والصحة والمجلس الوطني لشؤون الأسرة .
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