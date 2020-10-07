الأربعاء 07-10-2020
الوكيل الاخباري

التنمية الاجتماعية : عمل الحضانات مستمر

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الأربعاء، 07-10-2020 09:03 ص

لا قرار حكومي بتعليقها

التنمية الاجتماعية : عمل الحضانات مستمر

ححح
تعبيرية


الوكيل الإخباري - جدّد الناطق الاعلامي باسم وزارة التنمية الاجتماعية، اشرف خريس على أنه لا قرار حكومي بعد بتعليق عمل الحضانات في المملكة .

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واشار خريس في تصريح صحفي الأربعاء، وصل "الوكيل الإخباري" ، بأن عمل الحضانات مستمر، وفق الشروط والبرتوكول الصحي المعد لهذه الغاية بالتعاون ما بين وزارتي التنمية الاجتماعية والصحة والمجلس الوطني لشؤون الأسرة .

 

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