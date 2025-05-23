وزير الخارجية يجري مباحثات موسعة مع وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي في باريس

05:17 م

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الوكيل الإخباري- يجري في هذه الأثناء نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين، أيمن الصفدي، إلى جانب أعضاء من اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية الاستثنائية المشتركة بشأن غزة،والتي يترأسها وزير الخارجية في السعودية سمو الأمير فيصل بن فرحان آل سعود، بمشاركة وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج بدر عبد العاطي، مباحثات موسّعة مع وزير أوروبا والشؤون الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، في باريس. اضافة اعلان

