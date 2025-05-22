الملكية الاردنية: سافر إلى مسقط لحضور مباراة النشامى وارجع بنفس اليوم

الوكيل الإخباري- أعلنت شركة الخطوط الجوية الملكية الأردنية عن تسيير رحلة عارضة إلى العاصمة العُمانية مسقط يوم الخميس 5 حزيران 2025 بأسعار تشجيعية بهدف دعم ومؤازرة المنتخب الوطني النشامى ضمن التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026 وتمكين الجمهور الأردني من حضور المباراة وبث العزيمة والروح المعنوية في نفوس اللاعبين للفوز بهذه المباراة الحاسمة.

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وتقدم الملكية الأردنية لجميع مشجعي النشامى عرض يتضمن تذكرة الطيران ذهابًا وايابًا يوم 5 حزيران، تأشيرة الدخول لمسقط، المواصلات من وإلى الملعب، وتذكرة دخول المباراة، مع تطبيق شروط وأحكام الملكية الأردنية وذلك من خلال عرض بقيمة 420 دينار فقط.