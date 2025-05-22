الملكية الاردنية: سافر إلى مسقط لحضور مباراة النشامى وارجع بنفس اليوم

وتقدم الملكية الأردنية لجميع مشجعي النشامى عرض يتضمن تذكرة الطيران ذهابًا وايابًا يوم 5 حزيران، تأشيرة الدخول لمسقط، المواصلات من وإلى الملعب، وتذكرة دخول المباراة، مع تطبيق شروط وأحكام الملكية الأردنية وذلك من خلال عرض بقيمة 420 دينار فقط.
كما تدعو الملكية الأردنية المشجعين الى الاستفادة من هذا العرض والسفر على أحدث الطائرات الجديدة من نوع ايرباص A320neo، حيثُ يمكنهم الحجز والاستفسار على الأرقام التالية 0771600445/0771600471 أو من خلال البريد الالكتروني [email protected]
وترتبط الملكية الأردنية بعلاقة إستراتيجية مع الاتحاد الأردني لكرة القدم، حيث تُعتبر الملكية الأردنية الناقل الرسمي للاتحاد الأردني لكرة القدم في رحلاته بين مختلف دول العالم لتمثيل الأردن في المحافل العربية والدولية.
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