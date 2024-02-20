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الثلاثاء، 20-02-2024 10:53 م

الحكومة تصدر بياناً وتعلن عن خيبة املها

وزارة الخارجية


 الوكيل الاخباري - أعربت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين عن الأسف وخيبة الأمل جراء فشل مجلس الامن مرة أخرى باعتماد قرارٍ بوقف إطلاق النار في قطاع غزة جراء استخدام الولايات المتحدة الأمريكية لحق النقض "الفيتو" ضد مشروع القرار الذي تقدمت به الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية نيابةً عن المجموعة العربية.

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة السفير د.سفيان القضاة إن عجز مجلس الأمن وللمرة الثالثة عن إصدار  قرار يوقف الحرب المستعرة على غزة، يعكس العجز الدولي عن وقف الكارثة الإنسانية الناشئة عن الحرب العدوانية العبثية التي تصر اسرائيل على الاستمرار بها. 

وأكد السفير القضاة ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤولياته وخاصة مجلس الأمن وإصدار قرار يوقف الحرب المستعرة على غزة والتي راح ضحيتها أكثر من ٢٩ ألف إنسان بريء معظمهم من النساء والأطفال، وعلى ضرورة أن يتم تطبيق قواعد القانون الدولي دون محاباة أو تمييز.

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