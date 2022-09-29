العمل: تسجيل 102 قضية اتجار بالبشر بالنصف الاول من العام الحالي

الوكيل الإخباري- تيماء عبيدات



ضبط قسم تفتيش مكافحة الاتجار بالبشر في وزارة العمل خلال النصف الاول من العام ( 102 )قضية. اضافة اعلان





وقالت الوزارة لـ "الوكيل الإخباري" إنه تم ضبط 19 قضية اتجار بالبشر و 83 قضية عمالية.



وأضافت الوزارة أنها تقوم بزيارات تفتيشية للمنشآت والمؤسسات الخاصة ورصد التجاوزات المدرجة وفق أحكام قانون العمل رقم 8 لسنة 1996م وتعديلاته والأنظمة والتعليمات الصادرة فيما يتعلق بشبهة جريمة الاتجار بالبشر .



وأوضحت أن الحالات التي تندرج تحت بند الاتجار بالبشر هي : عمل السخرة أو العمل القسري، التهديد بأي شكل من الأشكال، استخدام القوة وايذاء العمال الجسدي، نزع الأعضاء، التسول المنظم.



